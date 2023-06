In zehn Tagen ist es so weit: Am 16. Juni beginnt der Kissinger Sommer . „La Dolce Vita“ lautet das Thema des diesjährigen Festivals, dem zweiten von Intendant Alexander Steinbeis, das vom 16. Juni bis 16. Juli 2023 stattfindet. Das Festivalprogramm (online unter kissingersommer.de) widmet sich in 54 Konzerten dem Lebensgefühl und der Musik Italiens, seinen Komponisten wie Monteverdi, Vivaldi, Rossini, Verdi, Puccini oder Respighi, aber auch Bewunderern wie Mendelssohn, Liszt oder Tschaikowsky , deren Sehnsucht nach dem Süden auch in ihrem Werk Spuren hinterlassen hat.

Für alle Veranstaltungen des Festivals sind noch Karten erhältlich, heißt es in einer Pressemeldung der Veranstalter.

Herausragende Orchestergastspiele bilden auch im Festivaljahr 2023 die Basis des Konzertsommers: Dazu gehören das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks , die Bamberger Symphoniker , das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin (zwei Konzerte mit Kent Nagano ), die Tschechische Philharmonie , das Orchestra Sinfonica di Milano, das WDR Sinfonieorchester, das Baltic Sea Philharmonic, das Venice Baroque Orchestra, die Academy of St. Martin in the Fields , das Münchner Rundfunkorchester ,

das Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Auf der Bühne sind sie mit herausragenden Solisten zu erleben.

Auch die Ensemble- und Kammerkonzerte des Festivals sind prominent besetzt. Zu Gast sind unter anderem Anne Sophie Mutter, Leif Ove Andsnes , Grigory Sokolov und die Klavier-Olympioniken Lauren Zhang und Ariel Lanyi geben Klavierabende .

Die „Kissinger LiederWerkstatt“ stellt in guter Tradition in zwei Konzerten beliebte Kunstlieder sechs spannenden Auftragswerken gegenüber, und der

Rundfunkchor Berlin gestaltet ein italienisches Gesprächskonzert.

Musikalische Lesungen

Der Schauspieler Harald Krassnitzer liest in einem Konzert mit dem Bariton Benjamin Appl, dem Pianisten James Baillieu und Schuberts „Winterreise“ aus polaren Expeditionstagebüchern, die Slam-Poetin Fee

Brembeck begleitet ein Konzert mit dem Geiger Ning Feng und der Harfenistin Anne-Sophie Bertrand. Der Schauspieler Ulrich Noethen sowie seine Kollegin Mechthild Großmann übernehmen die Sprechpartien bei musikalischen Lesungen im Late-Night-Format.

Eine italienische Reise unternimmt die NDR Bigband bei einem Open-Air-Konzert zum Abschluss des ersten Festivalwochenendes. Unter freiem Himmel sowie als Brunch- und Breakfast-Matineen sind auch das Trio um die Sängerin und Jazz-Pianistin Anna Gréta und das Ensemble ENEMY zu erleben. Die Grandbrothers aus Erol Sarp und Lukas Vogel schaffen schließlich mit Klavier, Live-Elektronik und aufwendigem Lichtdesign ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk.

Zweiter Symphonic Mob

Auch die neuen Erfolgsformate des vergangenen Festivaljahrgangs werden fortgesetzt: Zehn Prélude-Konzerte werden gemeinsam von Mitgliedern der gastierenden Symphonieorchesters, lokalen Kissinger Ensembles und einer Formation aus Bad Kissingens italienischer Partnerstadt Massa gestaltet. Sie bieten an den Wochenenden um 18 Uhr auf verschiedenen Plätzen der Stadt einen kostenfreien und entspannten Open-Air-Auftakt zu den Festivalabenden.

Der zweite Kissinger „Symphonic Mob“ lädt am 2. Juli begeisterte Hobbymusikerinnen und -musiker ein, gemeinsam mit den Mitgliedern des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin und dem Dirigenten Kent Nagano zu musizieren.

Intendant Alexander Steinbeis trifft sich samstags wieder mit Künstlern zum Gespräch.

Tickets für die Veranstaltungen gibt es online unter kissingersommer.de, Kissingen-ticket@badkissingen.de, Tel. 0971/ 804 84 44 und weiteren Vorverkaufsstellen. red