Am Freitag, 30. Dezember, kann sich das Publikum bei „Goldberg Moves – Bach goes Breakdance “ auf eine innovative Show freuen . Ab 19.30 Uhr wird im Kurtheater kreativ die Geschichte erzählt, wie Johann Sebastian Bach in die Welt der Videospiele eingeführt wird. Der Abend verspricht spektakuläre Showacts und ein fulminantes Erlebnis, heißt es in der Ankündigung der Bayerischen Staatsbad GmbH. DDC Entertainment und Christoph Hagel haben eine neue vielversprechende Produktion auf die Beine gestellt. Nach der Erfolgsshow rund um das Ausnahmetalent Mozart wurde diesmal der berühmte Komponist Johann Sebastian Bach als Protagonist auserkoren. Bach wird von seinem Schüler, dem Teenager Johann Christian Goldberg, in die Welt der Videospiele eingeführt. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/804 84 44, online unter badkissingen.de/events oder unter der E-Mail-Adresse kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Foto: Dietrich Dettmann