Bereit, sich der Herausforderung zu stellen: Nach einer längeren Vorbereitungsphase sind die Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs des Helios St. Elisabeth-Krankenhauses bereit, eine Station für acht Tage zu leiten. „Das gesamte Projekt wurde über Wochen vorbereitet und geplant“, berichtet Pflegeschüler Florian. Insgesamt 15 Pflegeschülerinnen und -schüler stellen sich vom 24. Februar bis 3. März der Verantwortung, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten.

Das Projekt „ Schüler leiten eine Station“ ist ein Herzensprojekt des Helios St. Elisabeth-Krankenhauses und wird in dieser Form seit vielen Jahren jährlich durchgeführt, wie es in einer Mitteilung heißt. Ziel sei es demnach, dass alle Pflegeschüler vor dem Examen mehr Eigenverantwortung lernen, das Handeln in Akutsituationen üben und ihre Kommunikation im interdisziplinären Team stärken. Dafür übernehmen sie neben der Grundpflege der Patienten alle Aufgaben von der Dienstplanung bis zur Begleitung der Visiten selbst. Bei aufkommenden Fragen stehen jederzeit Praxisanleiter oder examinierte Pflegekräfte im Hintergrund bereit. Die Auszubildenden übernehmen alle Schichten inklusive der Nachtschichten. Sie versorgen die Patienten der Stationen 2 a und 2 b, die den Fachbereichen der Pneumologie, Gynäkologie, Urologie und Schmerzmedizin zuzuordnen sind. Die Azubis gehören zum Kurs Vita, der 2020 in der Pflegeschule am Helios St. Elisabeth-Krankenhaus in die neue generalisierte Pflegeausbildung gestartet ist. red