Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn erfordern die Sperrung der Auffahrtsrampe der Autobahnanschlussstelle Bad Brückenau-Volkers in Fahrtrichtung Würzburg von Samstag, 18. März, 20 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 19. März , etwa 10 Uhr. Darüber informiert die Autobahn GmbH des Bundes Nordbayern die Presse.

Verkehrsteilnehmer , die an der Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers von der B27 auf die A7 in Fahrtrichtung Würzburg fahren möchten, werden über die Bedarfsumleitung U54 zur Anschlussstelle Bad Brückenau /Wildflecken geleitet. Die Ausfahrt an der Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers in Fahrtrichtung

Würzburg und die Verkehrsbeziehungen in Fahrtrichtung Fulda sind nicht betroffen, heißt es weiter.

Außerdem muss die A7 zur Behebung von akuten Fahrbahnschäden zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau-Volkers und Bad Brückenau /Wildflecken in Fahrtrichtung Würzburg für die gleiche Zeit gesperrt werden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers ausgeleitet und über die Bedarfsumleitung U54 zur Anschlussstelle Bad Brückenau /Wildflecken geführt. Auch hier sind die Verkehrsbeziehungen in Fahrtrichtung Fulda nicht betroffen. red