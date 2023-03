In den letzten zwei Jahren haben 187 Absolventinnen und Absolventen ihr Seminar zur Betriebszweigentwicklung abgeschlossen, heißt es in einer Pressemittelung des Bayerisches Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Zur Verleihung der Urkunden von Agrarministerin Michaela Kaniber kamen am Donnerstag in die Allerheiligen Hofkirche in München rund 100 frische Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Bereichen Bauernhofgastronomie, Soziale Landwirtschaft, Direktvermarktung, Urlaub auf dem Bauernhof und Erlebnisbäuerin/Erlebnisbauer zusammen.

Vielfältige Möglichkeiten

„Es gibt so vielfältige Möglichkeiten, passende Angebote für den eigenen Betrieb zu entwickeln. Unsere Landwirtinnen und Landwirte sind echte Macherinnen und Macher. Ich bin begeistert, mit welchem Ideenreichtum sie nicht nur ihren Betrieb, sondern den ländlichen Raum in Bayern damit bereichern“, sagte die Ministerin in ihrer Laudatio.

Grußworte überbrachten als Vertreterinnen und Vertreter ihrer Verbände Angela Inselkammer von Dehoga Bayern, Viktoria Lofner-Meir vom Verein Soziale Landwirtschaft Bayern, Annemarie Lampl von der Fördergemeinschaft Einkaufen auf dem Bauernhof , Gerda Walser von Blauer Gockel – Bauernhof und Landurlaub und Martin Hartmann, IG Lernort Bauernhof . Ausgezeichnet wurde neben anderen Heidi Geßner aus Münnerstadt für Soziale Landwirtschaft. red