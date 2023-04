Bürgermeister Matthias Hauke (GMZ) teilt mit, dass in allen Gemeindeteilen ab Ende Mai die Wasserzähler der Haushalte ausgetauscht werden. Wie bereits mehrfach angekündigt, stellt die Gemeinde auf digitale Zähler um. Diese können zukünftig per Funk durch Gemeindemitarbeiter ausgelesen werden.

Für die rund 1000 Haushalte der Marktgemeinde bedeutet das weniger Aufwand, erklärt Hauke. Die Daten der Wasseruhr müssten nicht mehr aufgeschrieben und im Rathaus abgegeben werden.

Die Gemeinde nimmt dafür viel Geld in die Hand: Ein neuer Zähler kostet rund 100 Euro. „Über Jahre rechnet sich das aber, denn auch die Verwaltung hat viel weniger Arbeit damit“, sagt der Bürgermeister . Bisher musste ein Mitarbeiter alle Daten der Ablesung händisch in ein System eingeben. Ein weiterer Vorteil ist, so Hauke, dass Fehler in der Wasserleitung erkannt und auch ungeachtet geöffnete Heizungsventile bemerkt werden können. „So lassen sich zu hohe Rechnungen durch laufendes Wasser vermeiden“, sagt er. Die Umrüstung sei aber unabhängig von der geplanten Wasserversorgung. brj