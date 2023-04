Orte, Namen und Gesichter machen Geschichte und Gegenwart lebendig: Die Wander-Ausstellung „Jüdisches Leben in Deutschland“ ist ab Freitag, 14. April, im Martin-Luther-Haus (Friedrich-Müller-Straße 13a) zu sehen. Eröffnet wird sie um 16 Uhr im Martin-Luther-Haus. Carolin Esgen wird in die Thematik einführen, sie ist Beauftragte des Evang.-Luth. Dekanats Lohr am Main für den Dialog zwischen Juden und Christen. Heute leben Juden in Deutschland zwischen Solidarität und wiedererstarkendem Antisemitismus .

Viele Informationen

Die Wanderausstellung bietet auf 20 Rollups Wissenswertes zum Jüdischen Leben in Deutschland vom 3. Jahrhundert nach Christus bis heute. Neben prominenten Namen erscheinen auch weniger bekannte: Gabriel Riesser , Jurist und Vorkämpfer für Gleichberechtigung und Demokratie, Rahel Varnhagen von Ense, Intellektuelle und Gastgeberin, Rahel Hirsch, erste Medizinprofessorin Deutschlands.

Außerdem gibt es Infos zu Festen im Juden- und Christentum, Zugangsmöglichkeit zu Audio-/ Videobeiträgen über QR-Codes, Karten, Bücher, Informationen. Veranstalter ist die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Hammelburg .

Öffnungszeiten

Die Ausstellung ist außerdem zu sehen am Sonntag, 16. April, von 11 bis 13 Uhr, am Montag, 17. April, von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie am Dienstag, 18. April, von 17 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung. red