Ein Unbekannter hat einen Auslaufhahn eines Güllesilos aufgedreht, sodass Düngeflüssigkeit ausgelaufen ist. Zu einer Bodenverunreinigung kam es nicht, so das Polizeipräsidium Unterfranken .

Am Montagmittag stellte ein Landwirt im Altstadtweg fest, dass sich jemand an einem der Güllesilos zu schaffen gemacht hatte. Aus dem Behälter waren fast 50 Kubikmeter des Düngers ausgelaufen. Der Mann verständigte die Polizei Miltenberg . Diese hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Laut Polizei ist davon auszugehen, dass eine unbekannte Person den Auslauf mutwillig geöffnet hat. Die Tatzeit dürfte zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 13 Uhr, liegen. Der landwirtschaftliche Betrieb befindet sich nahe der örtlichen Kläranlage. Die ausgetretene Gülle ist teilweise in einen an den Hof angrenzenden Entwässerungsgraben gelaufen. Die Polizei steht daher mit dem Wasserwirtschaftsamt in Verbindung. Der derzeitigen Einschätzung nach kam es glücklicherweise zu keinen umweltgefährlichen Bodenverunreinigungen.

Der entstandene Sachschaden begrenzt sich auf das nun unbrauchbare Düngegut und wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/9450 in Verbindung zu setzen. pol