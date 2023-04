Die Heckenwirtschaft im Kiesweg öffnet am Freitag unter neuer Leitung und neuem Namen. Die Familien Johanna und Andreas Büttner und Franziska und Dominik Billmann haben Weinbau Brand übernommen und führen es ab jetzt unter dem Namen „WEIN.GUT 1687“.

Kurt Brand verstarb im Oktober 2022. Seit 1997 hatte er den elterlichen Betrieb vom reinen Traubenlieferanten zu einem Weingut mit Heckenwirtschaft mit überregionaler Bekanntheit weiterentwickelt. „Natürlich hatte sich unser Vater den Verbleib des Betriebs in der Familie gewünscht“, erzählen seine Kinder Thomas Brand und Kerstin Spall. „Aber da alle Familienmitglieder sich schon vor über 20 Jahren beruflich anderweitig orientiert haben, war von Anfang an klar, dass Nachfolger außerhalb der Familie gefunden werden müssen“, erklären die beiden weiter. Den Kindern war es ein großes Anliegen, dem Wunsch des Vaters nachzukommen, dass der Weinbaubetrieb aufrecht erhalten wird. „Auch weil der Weinbaubetrieb und die Heckenwirtschaft für den Ort und die Region aus unserer Sicht eine gewisse Bedeutsamkeit erlangt haben.“ Ein Umbau zu einem Reitstall oder Ähnlichem kam nicht in Frage. Den Kindern ist es auch ein Anliegen, den vielen Helferinnen und Helfern zu danken, die in all den Jahren dazu beigetragen haben, Weinbau Brand zum regional bekannten und beliebten Betrieb zu machen.

Nachfolger aus dem Ort

Mit den Familien Billmann und Büttner übernehmen zwei Familien, die selbst aus Wirmsthal stammen. Sie haben nicht nur Erfahrung in der Gastronomie und im Weinbau, sondern kennen den Betrieb bereits. Johanna Büttner arbeitete schon oft im Service der Heckenwirtschaft und ist daher vielen Gästen bekannt. Die neuen Besitzer begannen schon im Januar mit ersten Umbaumaßnahmen. Dabei können sie auf Bewährtes aufbauen, setzten dabei aber auch neue, individuelle Impulse. „Wir freuen uns, dass wir engagierte, junge Nachfolger gefunden haben und wissen die Gäste und Kunden von Weinbau Brand bei ihnen in sehr guten Händen“, so die beiden Kinder von Kurt Brand.

Ab Freitag geöffnet

Wer sich davon überzeugen möchte, ist ab Freitag, 14. April, im Kiesweg 2 willkommen. Ab 17 Uhr öffnet die Heckenwirtschaft. red