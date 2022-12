Das Musikfestival Bad Kissinger Winterzauber wird traditionell vom Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen eingeläutet. Am Freitag, 16. Dezember, geht es los. Unter der Leitung von Matthias Zull beweisen die jungen Leute ihr Können. Beginn ist um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel. 0971/80 48 444, online unter badkissingen.de/events und per E-Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. red/Foto: Nina Pareira Santo