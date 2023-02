Das Frühlingsfest in Ostheim hält am Wochenende des 11. und 12. März wieder Überraschungen bereit, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Einheimische und Gäste können nach Herzenslust bummeln, schlemmen und das erste Fest des Jahres genießen. In der Innenstadt haben die Geschäfte am Samstag zu den üblichen Zeiten und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Im Gewerbegebiet „Auf der Bündt“ läuft am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr ein aktionsreiches Programm ab.

Am Sonntag verteilen die „Blumenkinder“ des Obst- und Gartenbauvereins bunte Frühlingsblumen solange der Vorrat reicht. Die Zuckerbäckerei ist vor Ort, Kinder können sich auf ein Karussell freuen, und die Gastronomie hat geöffnet.

An beiden Tagen ist die Osterausstellung „natürlich - schön“ in der ehemaligen Kirchhofschule in der Kirchenburg von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Wie immer kann man in Ostheim kostenfrei parken. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen online unter ostheimrhoen.de. red