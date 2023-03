Unter Leitung des Skihochtourenführers Dieter Rödel machten sich neun Tourengeher der Sektion Bad Kissingen des Deutschen Alpenvereins zu Touren in Südtirol auf. Bereits auf der Anfahrt startete die Gruppe am Brenner zu ihrer ersten Tour auf den Sattelberg, immerhin 2113 Meter hoch. Die Schneeverhältnisse waren erstaunlich gut, und so bereitete die Abfahrt großen Genuss.

Von Stuhl aus startete die Gruppe ihre Touren. So ging es zuerst über steile Hänge auf die Gürtelspitze (2836 Meter), wobei der Gipfelanstieg ohne Ski erfolgen musste. Da es über Nacht zehn Zentimeter Neuschnee gegeben hatte, waren bei der Abfahrt herrliche Schwünge möglich. Schönes Wetter lockte am folgenden Tag. Als Tourenziel war die Röthenspitze (2873 Meter) ausgewählt worden. Bis zum Gipfelgrat konnte problemlos aufgestiegen werden, auf die Gipfelbesteigung musste dann aber verzichtet werden. Die Schneelage ließ eine Besteigung nicht zu. Dafür entschädigten die Verhältnisse bei der Abfahrt.

Am letzten Tag sollte es auf die Hohe Kreuzspitze (2743 Meter) vom Ratschingstal aus gehen. Unwirtliches Wetter und die problematische Schneelage führten zum Abbruch der Tour, denn der Schneedeckenaufbau zeigte sich als sehr problematisch. Nach einer ausgiebigen Brotzeit auf der Unteren Gostalm hieß es Abschied nehmen vom gastlichen Südtirol. Trotz der insgesamt problematischen Schneeverhältnisse konnten die Tourengeher auf schöne Skitage zurückblicken. red