Für 43 junge Frauen und Männer war es das „Finale“ einer anstrengenden Ausbildung, für alle Gäste bei der Bundespolizei Oerlenbach die offizielle Verabschiedung des Jahrgangs OEB 20 II.

Die jetzt frisch ernannten Polizeimeister und -meisterinnen wurden in ihrem ersten Jahr von der Pandemie „kalt erwischt“, schon die Vereidigung hatte ganz ohne Familie, Freunde und Bekannte stattgefunden. Die ungewöhnliche Ausbildung unter dem Einfluss von Covid 19 erfolgte im Homeoffice und unter strengen Auflagen. Zeitweise war gerade mal ein Freigang für die erfolgreichen Bewerber im Oerlenbacher Zentrum möglich.

Lehrgangssprecher René Jordan schilderte in seiner Ansprache die Umstände, die allen – Lehrkräften, Organisatoren und Auszubildenden – gleichermaßen mehr abverlangten als ursprünglich erwartet. Am Ende, so René Jordan, habe man das Ding geschaukelt, sich von Corona nicht in die Knie zwingen lassen und konnte, diesmal mit Familie, Freunden und Co. , den gelungenen Abschluss in der Turnhalle der Oerlenbacher Bundespolizei gemeinsam feiern.

Die Verabschiedung aus der Ausbildung und die Ernennung der neuen Polizeimeister verlief für die Stammbesetzung des Aus- und Fortbildungszentrums in gewohnter Art und Weise. Polizeihauptkommissar Harald Müller begrüßte die Absolventen und Gäste, darunter Sandro Kirchner , Staatssekretär im bayerischen Innenministerium, in der vollbesetzten Halle, und bedankte sich bei stellvertretendem Landrat Emil Müller und Bürgermeister Nico Rogge für die Grußworte.

Polizeioberrat Jens Hering hob in seiner Festrede den Zusammenhalt in der Bundespolizei hervor: Rund 54.000 Männer und Frauen dienen derzeit in den unterschiedlichsten Standorten, 39 neue Absolventen und vier, die jetzt „verspätet“ ihre Ausbildung abschlossen, kommen nun dazu.

Der Frauenanteil lag im Lehrgang OEB 20 II bei beachtlichen 44 Prozent, die neuen Polizeimeister stammen aus vier Nationen. Die Bundespolizei befinde sich im Wandel, sagte Hering und versprach, dass die jungen Frauen und Männer trotz Corona eine sehr gute Ausbildung genossen hätten.

Die größte „Abordnung“ wird zunächst zur Bereitschaftspolizei wechseln, auch Stuttgart erhält diesmal mehr als zehn frischgebackene Polizeimeisterinnen und Polizeimeister aus Oerlenbach .

Die Ernennungen übernahm neben Hering Ausbildungsleiter Markus Klüber. Sie verlasen die Urkunden der Jahrgangsbesten und tauschten die Schulterstücke an den Uniformjacken. Johannes Schaupp lag vor Kim Schmelzer und Anton Welsch.

Die anderen erhielten die Urkunden und Schulterstücke aus den Händen ihrer neuen Dienstherren. Alle jungen Männer und Frauen, da waren sich alle Redner einigen, beginnen nun ein neues Kapitel in ihrem Leben und werden weitere Erfahrungen im Beruf sammeln. Die Bundespolizei feierte 2022 ihren 60. Geburtstag in Oerlenbach und in diesem Jahr steht das nächste Jubiläum an: das Ausbildungszentrum besteht seit 25 Jahren.

Den kurzweiligen Festakt moderierte Pressesprecher Thorsten Krug, die musikalische Umrahmung übernahm Chops-4-Five, ein Ensemble des Bundespolizeiorchesters München. khhp