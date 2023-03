Deutschland und Frankreich in ihren vielfältigen und wechselvollen Beziehungen sind ein europäisches Kern-Thema.

Nach dem Corona-bedingten Einfrieren mancher Veranstaltungen möchte das Johann-Philipp-von-Schönborn- Gymnasium seine Reihe Schönborn-Kolleg im Frühjahr 2023 mit einem historischen Vortrag zu diesem Thema wiederaufleben lassen, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Hierfür konnte Matthias Stickler gewonnen werden. Dessen Vortrag „Erbfeindschaft, Partnerschaft, Vorbild – im 19. und 20. Jahrhundert“ beginnt am Dienstag, 14. März, um 19 Uhr in der Aula des Schönborn-Gymnasiums.

Der Historiker der Universität Würzburg ist Professor am Lehrstuhl für Neueste Geschichte, außerdem der „Bologna-Beauftragte“, also Studiengangkoordinator der Universität und damit ein Hauptansprechpartner für die Studierenden des Fachs. Ferner ist er wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Hochschulkunde.

Stickler hat eine umfangreiche und historisch vielseitige Publikationshistorie vorzuweisen, sie reicht facettenreich von der Geschichte Österreichs im 19. Jahrhundert bis hin zur Politik der Vertriebenenverbände nach 1945.

In seinem Vortrag versucht Matthias Stickler, die immer noch tief sitzende Vorstellung von einer jahrhundertealten deutsch-französischen Erbfeindschaft zwar aufzugreifen, aber auch gegen den Strich zu lesen und dem andere Traditionen deutsch-französischer Beziehungen entgegenzusetzen, die auch zur Vorgeschichte des Élysée-Vertrags, den Konrad Adenauer und Charles de Gaulle 1963 unterzeichnet haben, gehören.

Am Dienstag, 28. März, schließt sich ein Vortrag von Studienrat Daniel Karch an. Darin wird es um das Kriegsende 1945 in Münnerstadt gehen. Eine Ankündigung folgt. red