Der Arbeitskreis „1200 Jahrfeier Elfershausen “ (GbR) möchte ein Backhaus im Garten des Erthal-Schlosses errichten. Wie im Vorfeld beabsichtigt, soll mit dem Restgeld aus dem Jubiläum ein Projekt für die Dorfgemeinschaft entstehen. Neben der zur Verfügung stehenden Summe will die GbR das Regionalbudget der Allianz „Fränkisches Saaletal“ in Anspruch nehmen.

Angestrebt ist eine Fördersumme von 10.000 Euro. Die aktuellen Materialkosten belaufen sich auf gut 20.000 Euro. Deshalb ist an ein weiteres „Brückenschoppenfest“ gedacht, um zusätzliche Mittel zu generieren. Das Backhaus könnte nach Vorbild des Hassenbacher Gebäudes entstehen - allerdings eine Nummer kleiner. Der Aufbau wird komplett in Eigenleistung erfolgen. Nach Fertigstellung soll das Backhaus an die Gemeinde übergeben werden.

Betreuungsteam steht schon

Auch ein Team ist bereits gebildet, das die Betreuung des Objekts übernimmt. Wie Bürgermeister Johannes Krumm informierte, können alle Vereine das Backhaus nutzen, die Nachbarn haben (bis auf einen) nichts dagegen einzuwenden. Gemeinderat Jürgen Englert wies darauf hin, dass sich das erwähnte Jubiläums-Restgeld aus Spenden generiert und somit die Entscheidung über die Verwendung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) obliege, die aus vier Vereinen besteht.

Einwände hatte auch Alexander Prokristl namens des Schützenvereins Elfershausen , denn der derzeitig geplante Gebäudestandort im Schlossgarten bedingt den Wegfall der Trainingsmöglichkeit der Bogenschützen, die die Wiese für diesen Zweck nutzen dürfen. Deshalb wollen die Initiatoren eine moderate Lösung suchen, die beiden Zwecken dient. Mit dem Beschluss, das Objekt zum Allianz-Förderprogramm anzumelden und später der Gemeinde zu übergeben, erklärten sich alle Beteiligten einverstanden.

Für das integrale Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept in Elfershausen liegt inzwischen eine aktueller Planungsentwurf vor, den das Ratsgremium ohne Einwände beschloss. Das weitere Vorgehen ist jetzt mit dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen. Danach wird der Förderantrag gestellt und die Kostenschätzung und Ausschreibung beschlossen.

Ohne Gegenstimme befürwortete der Rat den Beitritt zum kommunalen Klimaschutz-Netzwerk Main-Rhön. Die Förderung dafür ist bewilligt, die Gründungsversammlung ist am 14. März in Münnerstadt anberaumt. Derzeit sind 53 Kommunen an der Teilnahme des Klimaschutznetzwerks interessiert.