Für den Girls ’ beziehungsweise Boys’Day öffnete das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen wie viele Unternehmen seine Türen. Bei einem attraktiven Angebot hatten Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in Berufe zu schnuppern, die für sie neu und interessant erscheinen. Ein Tag extra für Mädchen und Jungen, an dem sie Einblicke in die verschiedensten Bereiche der Arbeitswelt gewinnen können.

Mathes Limprecht, Abteilungsleiter im Landkreis Haßberge, hat zusammen mit mehreren Kolleginnen und Kollegen ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Zwölf Jungen und vier Mädchen haben sich dafür beim Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen angemeldet.

Beim Pegelhaus an der Fränkischen Saale und bei einer Abflussmessung auf der Ludwigsbrücke konnten Gerhard Brehm und Dennis Herpich ihr Berufsfeld anschaulich darstellen. Hierzu gehörte unter anderem eine Messung an einem Grundwasserpegel im Luitpoldpark.

Auf dem Weg dorthin schilderte Simon Herterich die Geschichte des Hochwasserschutzes der Stadt Bad Kissingen mit all seinen technischen Herausforderungen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besichtigten am Saale-Mäander auch eine Maßnahme des ökologischen Wasserbaus und bekamen die Beteiligung der unterschiedlichsten Berufe erläutert.

Im Umgehungsbach an der Lindesmühle hat das Wasserwirtschaftsamt eine biologische Messstelle eingerichtet. Hier konnten die Schülerinnen und Schüler das Berufsfeld Biologie bei einer Gewässergütekartierung ausprobieren. Nina Kreuzenbeck und Julia Lemmer erklärten die Probenahme, dann ging es schon ans Gewässer.

Das Feedback der Kinder und Jugendlichen am Ende war positiv. Mit vielen neuen Eindrücken und einer Geschenketasche gingen sie nach Hause. red