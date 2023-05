Die Kanalsanierungsarbeiten im Stadtgebiet von Bad Kissingen und in den Stadtteilen Reiterswiesen und Arnshausen beginnen am Montag, 22. Mai. Bei vorangegangenen Kanaluntersuchungen hatten sich Schäden im Kanalbestand gezeigt, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt Bad Kissingen . Bei einzelnen Kanälen seien starkes Eindringen von Fremdwasser, Risse in den Kanälen und Wurzeleinwuchs festgestellt worden.

Um größere Schäden zu vermeiden, werden die porösen Kanäle im Schlauchliner-Verfahren saniert. Mit dem Begriff Schlauchliner wird der neue, in die sanierungsbedürftige Rohrleitung eingezogene Schlauch bezeichnet. Alle anstehenden Sanierungsarbeiten können bei diesem Verfahren in geschlossener Bauweise umgesetzt werden, das heißt es finden keine Aufgrabungen statt.

Im ersten Schritt stehen Fräßarbeiten an den Kanälen an. Dafür platziert sich ein Spezialfahrzeug direkt oberhalb des Kanalschachtes. Dadurch sind kurzfristige Verkehrsbehinderungen möglich. Für direkt betroffene Bewohner kann es laut Stadt zu ungewohnter Geräuschentwicklung in den Abwasserleitungen kommen. Sind die Fräßarbeiten abgeschlossen, wird der neue Schlauch eingezogen. Die Gesamtdauer der Arbeiten beträgt je nach Witterung vier bis sechs Wochen.

Die Sanierungen finden in folgenden Straßen statt: in der Kernstadt in der Dr.-Georg-Heim-Straße und in der Einsteinstraße; in Reiterswiesen in der Kiefernstraße, in Arnshausen im Fuchsmühlenweg und im Wittelsbacher Weg. red