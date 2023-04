Der Sport-Angler-Clubs „Petri Heil 66“ Ebenhausen hat bei seiner Jahreshauptversammlung den Vorstand gewählt. Drei Vorstandsmitglieder sind nicht mehr zur Wahl angetreten: Ralf Kiesel (zehn Jahre Gewässerwart), Burkard Schmitt (vier Jahre Aktivenleiter) und Otmar Zänglein, der 32 Jahre lang „ Abteilungsleiter für Passive“ war, heißt es im Protokoll des Vereins.

Die Wahl brachte folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender bleibt Bernhard Braun, 2. Vorsitzender ist Viktor Müller und Kassier Michael Mertins. Julian Wetzel ist Schriftführer, Gewässerwarte sind Jonas Kiesel und Siegfried Enderes, Gerätewart ist Martin Strohmer, Abteilungsleiter Aktive ist Manfred Schmitt , Abteilungsleiter Jugend ist Christian Seufert, Abteilungsleiter Passive ist neu Kevin Schmitt. Kassenprüfer sind Ernst Rudolf und Christian Drescher. Schriftführer Julian Wetzel hielt die Laudatio für die ausgeschiedenen Ausschuss-Mitglieder.

In seinem Bericht bedauerte Vorsitzender Bernhard Braun, dass das Fischfest nicht den finanziellen Erfolg der Vorjahre erreichte. Dies sei vor allem dem heißen Sonntag geschuldet. Die Temperaturen von über 30 Grad hatten viele Besucher abgeschreckt und somit den Umsatz reduziert. Braun teilte mit, dass der Verein zum 1. Januar 121 Mitglieder hat, vier weniger als im Jahr davor.

332 Stunden für Arbeitseinsätze

Kassier Michael Mertins gab einen detaillierten Kassenbericht über die Ein- und Ausgaben im laufenden Geschäftsjahr 2022. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig bei einer Enthaltung. Jonas Kiesel berichtete als Gewässerwart von den Arbeitseinsätzen im Jahr 2022 unter anderem am See Laake, an der Wern und am See Meth. Kiesel wünschte sich, dass künftig mehr Jugendliche an den Arbeitseinsätzen teilnehmen würden. Er berichtet weiter von Besatz an den genannten Gewässern und von den Fangergebnissen: So wurden aus der Wern 157 Bachforellen und drei Aale geangelt. Aus dem See Laake wurden 38 Karpfen, zwei Hechte, ein Graskarpfen, zehn Barsche, sieben Aale, vier Schleien und 212 Lachsforellen gefischt. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 332 Stunden bei den Arbeitseinsätzen geleistet. Hinzu kommen nochmals mindestens 50 Stunden, die von den Gewässerwarten und deren Helfern geleistet wurden.

Termine für 2023

Heuer findet das Anangeln am Samstag, 15. April, statt. Das reguläre Fischen ist ab dem 17. April erlaubt. Am 16. April findet das Anangeln der Jugend statt, hier ist das Gewässer für alle Erwachsenen gesperrt, heißt es weiter. Es sei zwingend zu beachten, dass das Angeln nach zwei gefangenen Lachsforellen unverzüglich einzustellen ist, erklärt Kiesel. Es werden künftig vermehrt Kontrollen durchgeführt. Bei Feststellen eines Vergehens erfolgt der sofortige Vereinsausschluss.

Abteilungsleiter für Aktive Burkard Schmitt teilte mit, dass im Jahr 2022 insgesamt zwei Veranstaltungen bei den Aktiven Anglern durchgeführt wurden: Pokalangeln am See Laake, Pokalangeln an der Saale. Hier nahmen nur zwei aktive Angler teil und es konnten keine Fänge verbucht werden.

Fischerkönig und Pokalsieger 2022 wurde somit Manfred Schmitt mit einem Einzelgewicht von 2560 Gramm seines Karpfens. Schmitt erhofft sich für die zukünftigen Pokalangeln eine höhere Beteiligung und Interesse der Aktiven.

Abteilungsleiter Jugend: Stellvertretend für Jugendleiter Christian Seufert verkündete der 2. Vorsitzende Viktor Müller den Bericht: Die Anglerjugend bestand im Jahr 2022 aus zehn Jugendlichen. Leider musste das Jugendpokalangeln an der Saale abgesagt werden. Schuld daran war diesmal nicht Corona, sondern ein Hochwasser und eisige Temperaturen. Das Pokalangeln an der Wern konnte dafür wieder stattfinden. Hier nahmen sieben Jugendliche teil. Im Juli fand das Jugendzeltlager am See Laake statt. In diesem Zuge wurde auch das Jugendpokalangeln mit acht Jugendlichen am See durchgeführt.

Am Ende der Versammlung wurde die Ehrung für 25-jährige Vereinsmitgliedschaft von Michael Christ nachgeholt. red