Bei der Jahresabschlussveranstaltung des Kreisverbandes Hammelburg im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) standen folgende Tagungspunkte auf dem Programm: Rückblick auf das Jahresgeschehen 2022, Vorschau auf das Jahr 2023, Aktuelles zur Schulpolitik sowie die Ehrung langjähriger Mitglieder .

BLLV-Kreisvorsitzende Anja Tobisch eröffnete die Veranstaltung mit der Nachricht, dass der Mitgliederstand im Kreisverband coronabedingt zwar leicht zurückging, aber weiter stabil bei circa 145 Personen liege. Dabei konnten einige junge Kolleginnen gewonnen und begrüßt werden. Beim anschließenden Jahresrückblick wurde ausgeführt, dass in den vergangenen zweieinhalb Coronajahren einige Veranstaltungen ausfallen mussten.

Neuwahlen

Durchgeführt werden konnte dieses Jahr die Mitgliederversammlung im Juli mit der Wahl des Vorstands. Der bisherige Vorstand stellte sich wieder zur Verfügung und wurde auch einstimmig gewählt mit Anja Tobisch (1. Vorsitzende), Renate Kippes (2. Vorsitzende) und Sabine Oschmann-Hockgeiger (Kassenwartin). Sie führt dieses wichtige Amt schon 30 Jahre lang vorbildlich und finanzgerecht aus.

Nach der Wahl wurden auch noch die Schulvertrauensleute im Bereich des Kreisverbands zum Teil neu bestimmt. Positiv herausgehoben wurde bei den Veranstaltungen noch die Pensionistenversammlung in Bad Neustadt mit Informationen und Vortrag, Führungen, gemeinsamem Essen und Meinungsaustauch. Für die Pensionisten wurde hier noch eine wichtige Anmerkung vorgebracht, dass die Möglichkeit besteht, über den BLLV und eine Versicherung eine kostenlose Schlüssel- und Privatversicherung abzuschließen. Wer weitere Informationen dazu haben möchte und Hilfe bei der Antragstellung am Computer braucht, sollte sich an die Kreisvorsitzende wenden.

Beim anschließenden Ausblick auf das Jahr 2023 sind folgende Veranstaltungen fest angedacht: Schuljahresabschluss im Juli mit vorgeschobener Mitgliederversammlung und die Ehrungssitzung im Dezember. Weiter wird noch eine Städtefahrt ins Auge gefasst. Eine Großveranstaltung wird in Würzburg mit der Landesdelegiertenversammlung stattfinden. Auch der Förderschultag in Würzburg im März verdient besondere Beachtung.

Die Schul- und Verbandspolitik des BLLV betrifft folgende Schwerpunkte: Die Kampagne zur Einstufung der Volksschullehrkräfte in die Besoldungsstufe A 11 wird im BLLV seit längerer Zeit geführt und hat bei Ministerpräsident Söder bereits Gehör gefunden. Diese wichtige Höherstufung und Arbeitsbewertung soll im Herbst 2023 realisiert werden. Eine Wertschätzungskampag-ne für Lehrkräfte sowie eine neue Satzung zur Mitarbeiterstruktur sollen für die Volksschullehrkräfte eine positive Auswirkung haben und weitere Wertschätzung bringen.

Nach einer kurzen Zäsur leitete die Kreisvorsitzende zum Höhepunkt der Veranstaltung über mit der Ehrung langjähriger BLLV-Mitglieder im Kreisverband Hammelburg . Vier Mitglieder konnten für langjährige Mitgliedschaft (55 und 50 Jahre) eine verdiente Belobigung erfahren. Leider konnte nur Alfons Genzler persönlich an der Ehrung teilnehmen. Er war in seiner aktiven Zeit an verschiedenen Schulen im Kreisverband im Einsatz, zum Beispiel in Langendorf und Diebach. In Pfaffenhausen engagiert er sich zusätzlich im Musikverein als Spieler und Mitarbeiter.

Broschüren und Gedichte verfasst

Er verfasst Broschüren und Büchlein sowie Gedichte mit folgenden Textinhalten: Heimat, Lehrerdasein und Ruhestand. Alfons Genzler gab dazu auch eine Kostprobe seines Könnens. Mit der Mundharmonika spielte er ein Adventslied und motivierte die Versammlung zum Mitsingen. Anschließend trug er verschiedene Texte und Verse aus seiner umfangreichen Schriftensammlung vor. Anja Tobisch überreichte Alfons Genzler die Ehrenurkunde zur 55-jährigen Mitgliedschaft im BLLV und sprach ihm Dank und Anerkennung mit einem kleinen Geschenk aus. Zum Abschluss bekamen die Vorstandsfrauen als Dank für ihren wichtigen und lobenswerten Einsatz zum Wohl der BLLV- Mitglieder noch kleine Überraschungsgeschenke. Auch die Schul-Vertrauensleute erhielten aus der Hand der Vorsitzenden eine Anerkennung für ihre Aufgaben im BLLV-Kreisverband. hhm