Die Sektion Rhön/Saale des Dachshund-Club Nordbayern e. V. (DCN) veranstaltet am Sonntag, 25. Juni, um 10 Uhr am Wildpark Klaushof eine Zuchtschau. Bei dieser haben Dackelbesitzer die Möglichkeit, ihren Hund von dem anerkannten DTK- (Deutscher Teckelklub 1888 e. V.) Zuchtrichter Wolfgang Trumpfheller bewerten zu lassen. Auch der Zahn- und Rutenstatus kann festgestellt und dokumentiert werden.

Zum Züchten wichtig

Ziel dieser Veranstaltung ist eine Beurteilung der vorgestellten Hunde nach den Rassestandards des DTK, die durch den Formwert dokumentiert werden. Diese Bewertung ist zum Beispiel zwingend notwendig, wenn ein Dackelbesitzer mit seinem Hund nach den Bestimmungen des DTK züchten möchte, wie es in der Pressemitteilung heißt. Weiterhin wäre die Teilnahme an einer Zuchtschau bei einer finanziellen Bewertung des Hundes von Bedeutung, da der Wert des Hundes neben der Prüfungsleistung auch nach dem Status des Formwertes bemessen wird.

Impfpass mitbringen

Teilnehmen können alle Besitzer eines Kurzhaar-, Langhaar- oder Rauhaardackels. Voraussetzung für die Zulassung ist ein gültiger Impfpass, auf dem die Tollwutimmunisierung des Hundes nachgewiesen sein muss.

Es ist nicht erforderlich, dass der Hund über eine Ahnentafel oder sonstige Papiere verfügt. Wenn eine DTK-Ahnentafel vorliegt, sollte diese allerdings mitgebracht werden, da der Formwert dann eingetragen wird. Um eine harmonische Präsentation des Hundes zu gewährleisten, sollte der Hund leinenführig sein, da der Bewegungsablauf in die Bewertung mit einbezogen wird, heißt es in der Mitteilung weiter. Ebenso ist es erforderlich, dass sich der Hund in den Fang sehen lässt, damit der Zuchtrichter den Zahnstatus erkennen kann. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, der Hund ein Mindestalter von sechs Monaten hat und eine Zuchtschaugebühr von 30 Euro entrichtet ist, stehe einer Bewertung des Hundes nichts mehr im Wege.

Wer das erste Mal mit seinem Dackel an einer Zuchtschau teilnehmen möchte und eventuell etwas unsicher ist, kann auch etwas früher kommen und sich an den Veranstalter wenden, informiert der Verein. Ab 8.30 Uhr sind fachkundige Personen anwesend, die Informationen zum Ablauf geben können. Wer sich vorab informieren möchte, kann sich mit dem Zuchtwart R. Geier auch unter Tel. 0175/2492893 in Verbindung setzen. red