Nach den langen Lockdowns und Einschränkungen der Corona-Zeit ist auch in der Bücherei Langendorf wieder Normalität eingekehrt.

Spielenachmittage, Plaudertreff und das Ferienprogramm konnten wieder stattfinden, und auch die Kinder aus der Grundschule besuchen die Bücherei nun wieder regelmäßig, zieht die Bücherei in einer Pressemeldung Bilanz. Großer Beliebtheit erfreute sich demnach auch die neue „Zweigstelle“ in der Bäckerei: hier wird eine Auswahl an Büchern für die Ausleihe ausgestellt.

Zum Festauftakt der 1250-Jahr-Feier waren die Bücherei-Mitarbeiter Teil des Festumzugs. Die Bücherei erleuchtete zudem anlässlich des „Lebenden Adventskalenders“ in Langendorf ein Fenster und lud dabei zum Singen von Weihnachtsliedern bei heißem Punsch ein. 2022 gab es 110 aktive Leser – davon 48 Kinder und 62 Jugendliche und Erwachsene. 44 Leser haben sich neu angemeldet.

Zurzeit hat die Bücherei neun ehrenamtliche Mitarbeiter, die insgesamt 312 Stunden Büchereiarbeit geleistet haben. Dazu gehören die Ausleihe, Medieneinkauf und -aufbereitung, Bestandspflege, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Fortbildungen.

Ausleihe und Medien

Insgesamt wurden 2018 Medien ausgeliehen: Ganz vorne lagen wie üblich die Kinderbücher mit 904 Ausleihen, gefolgt von 384 Romanen und 236 Zeitschriften sowie 187 Sachbüchern .

Die Bücherei hat 1652 Medien. Dazu gehören Bücher, Spiele, Hörbücher, Zeitschriften , CDs, DVDs und Tonies. Es wurden 193 neue Medien angeschafft und 296 nicht mehr aktuelle Medien aussortiert. Mittlerweile ist der Bestand an Tonies auf 42 Figuren angewachsen. Besonders bei den jüngeren Lesern sind die Figuren mit Hörspielen, Musik und Sachwissen sehr beliebt. Sechs Zeitschriftenabos werden durch den Langendorfer Gartenbauverein gespendet; ein weiteres von privat. Der aktuelle Bestand an Medien setzt sich zusammen aus 176 Sachbüchern , 302 Romanen, 733 Kinder- und Bilderbüchern , 126 Tonträgern, 64 DVDs, 184 Zeitschriften sowie 66 Spielen.

Vorlesetag

2022 nahm die Bücherei wieder am bundesweiten Vorlesetag der Stiftung Lesen teil. Gemeindereferentin Monika Hufnagel las am 18. November aus dem Buch „Wer war das? Ich nicht!“ vor und bastelte im Anschluss mit den Kindern Karten.

Fünf Vorschulkinder aus dem Kindergarten Regenbogenland in Langendorf wurden spielerisch in die Welt der Bücherei und Medien eingeführt. An drei Besuchen im Rahmen des „Büchereifuchs“-Programms durften die „Wackelzähne“ die Bücherei und Ausleihe kennenlernen und sich am Ende über eine Urkunde freuen.

Der Kindergarten erhält außerdem monatliche Buchpakete mit einer Sammlung an Bilder-, Sach- und Vorlesebüchern, die thematisch zur Jahreszeit oder Projekten des Kindergartens passen.

Die Kinder der Johannes-Petri-Grundschule Langendorf können seit Dezember 2022 im Rahmen des „Offenen Ganztages“ wieder regelmäßig die Bücherei besuchen.

In 22 Beiträgen nehmen Hobby-Historiker Interessierte mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte verlassener historischer Orte und Stätten, sogenannter „Lost Places“, in und um Hammelburg. Das spannende Ergebnis des Buchprojekts , das vom Hammelburger Förderkreis Stadtmuseum und Denkmalpflege initiiert und in limitierter Auflage veröffentlicht wurde, gibt es nun auch in der Langendorfer Bücherei auszuleihen. red