Auch in diesem Jahr kamen die Großwenkheimer wieder in den Genuss eines alten Brauches: Am Karfreitag und Karsamstag zogen Kinder durch die Straßen und ersetzten durch Singen und lautstarkes „Rumpeln“ das Läuten der Kirchenglocken, die in der Zeit zwischen Abendmahl- und Auferstehungsfeier schweigen. Früher war das Rumpeln ausschließlich den Ministranten vorbehalten, in diesem Jahr konnten nun erstmals alle interessierten Kinder und Jugendlichen des Ortes teilnehmen. Im Einsatz waren zwölf Jungen und Mädchen , die ihren Dienst mit großer Motivation und Durchhaltevermögen ausübten.

Die Resonanz war durchweg positiv: Viele Großwenkheimer freuten sich, dass diese alte Tradition nicht in Vergessenheit geraten ist, sondern durch unsere Kinder nach wie vor lebendig gehalten wird. Die „Frühschicht“ um 4 Uhr morgens (Karfreitag und Karsamstag) wurde erstmals von Mitgliedern des Pfarrgemeinderates und der Kirchenverwaltung sowie weiteren unterstützenden Stimmen aus der Bevölkerung durchgeführt. Bis zur Auflösung des Männergesangvereins Großwenkheim vor einigen Jahren war dies langjährige Tradition, welche die aktiven Sänger des Gesangvereins ausübten. Deshalb war die Freude bei Großwenkheimern in diesem Jahr besonders groß, dass diese Tradition, die jetzt einige Jahre brachlag, wieder zum Leben erweckt wurde. red