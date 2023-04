Eine Sektion mit 2592 Mitgliedern , eine gutbesuchte Kletterhalle mit 1300 Besuchern, eine Bad Kissinger Hütte mit über 5000 Übernachtungen, eine florierende Jugendarbeit , eine gute finanzielle Basis und vor allem engagierte Mitglieder , die sich für die DAV-Sektion Bad Kissingen einsetzen. Mit dieser Erfolgsbilanz des Jahres 2022 im Rücken, präsentierte der Vorstand auf der Mitgliederversammlung weitere Ausbaupläne für die Hütte im Tannheimer Tal und für die Geschäftsstelle am Geschwister-Scholl-Platz.

Vorsitzender Artur Zoll begrüßte 75 Mitglieder bei der Mitgliederversammlung der Sektion Bad Kissingen des Deutschen Alpenvereins . Bei der Mitgliederstatistik wies er vor allem auf die gestiegene Zahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen hin – knapp 600 sind unter 25. Weitere Interessenten könne man mit der DOSB-Initiative gewinnen, die bis zum 31. August Gutscheine im Wert von 40 Euro für neue Mitglieder auslobt, die auf den Jahresbeitrag angerechnet werden.

In seinem Bericht streifte er die Aktivitäten, an denen Vorstandsmitglieder teilgenommen haben, und solche, die die Sektion selbst veranstaltet hat: über 400 Mitglieder konnte man damit aktivieren. In Bezug auf die Klimaschutzstrategie des DAV sei man erste Schritte gegangen und habe ein dreiköpfiges „Klimaschutz-Team“ installiert, das momentan den Ist-Zustand bei der CO2-Belastung durch die Aktivitäten des Vereins erfasst und daraus eine Emissions-Bilanz erstellen wird. „Vermeiden - Reduzieren - Kompensieren“ sei das Ziel des DAV und seiner Sektionen und man möchte bis 2030 klimaneutral handeln: „Als DAV sind wir Vorreiter bei der C02-Neutralität.“

Dieses Ziel betreffe Mobilität sowie Veranstaltungen des Vereins sowie den Bau bzw. den Betrieb der Vereinsstruktur mit Hütten, Kletteranlagen und Geschäftsstellen. Ausbildungsreferent Jürgen Herold gab einen Überblick zu den Fachübungsleitern, zu deren Aus- und Fortbildungen und bilanzierte: „Alle 19 DAV-Trainer und drei BLSV-Übungsleiter sind auf dem aktuellen Ausbildungsstand.“

50 Prozent Besucherzuwachs

Mit einem Besucherzuwachs von 50 Prozent gegenüber 2021 begann Vorstandsmitglied Andreas Grau den Bericht zur Kletterhalle. Mit neuen Routen für alle Schwierigkeitsgrade sowie den sehr beliebten Kinder- und Jugendterminen wurde dieser Zuwachs erreicht. Verstärkt werde die Kletterhalle auch für Kindergeburtstage gebucht und sie wurde mit einer Reportage im „Rhön-Magazin“ über die Landkreisgrenzen bekannt.

Jugendreferent Matthias Schmitt erläuterte das Konzept hinter dieser erfolgreichen Entwicklung: „Eltern sichern ihre Kinder selbstständig und dadurch kommt es zu Netzwerken und Freundschaften.“ Mit zusätzlichen Angeboten wie Halloween- oder Nikolausklettern werde der Zusammenhalt gestärkt – knapp 25 Teilnehmer in den jeweiligen Gruppenstunden seien ein Beleg dafür. Für 2023 sind wieder Jugend- und Familienfahrten oder ein Kletterwochenende in der Fränkischen Schweiz geplant. Ergänzend hierzu wurde eine neue Jugendsatzung einstimmig beschlossen, die sich auf eine DAV-Mustersatzung bezieht und sowohl Ziele und Aufgaben als auch die Organe und Teilhabe der Sektionsjugend regelt.

Im Kassenbericht stellte Hartmut Breunig detailliert die Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 180.000 Euro dar und bilanzierte einen geringen Überschuss sowie einen sicheren Kassenbestand und keine Schulden. Die Kassenprüfer lobten und somit wurde die Entlastung des Vorstandes einstimmig erteilt.

Gleiches galt auch für den Haushaltsplan 2023 und die geplante Erhöhung der Mitgliederbeiträge ab 2024. Hintergrund der Erhöhungen für die unterschiedlichen Mitgliedschaften seien unter anderem zusätzliche Abgaben an den Hauptverein, der somit 55 Prozent der Mitgliedsbeiträge erhalte.

Eine davon sei als erster Schritt der Umbau der Geschäftsstelle im Kletterzentrum, das um einen Anbau für ein zeitgemäßes Büro und einen Schulungsraum erweitert werden soll. In weiteren Bauabschnitten soll eine Boulderwand im Außenbereich gestaltet werden, und eine Veränderung im Rahmen der Sanitär-, Umkleide- und Aufenthaltsräume ist ebenso angedacht. Geschätztes Bauvolumen: 360.000 Euro. „Mit diesen Investitionen wollen wir den Verein in den nächsten Jahren zukunftsfähig machen“, so Artur Zoll. Das Konzept überzeugte und wurde einstimmig genehmigt.

Mehr Übernachtungen

Als „sehr erfreulich“ bewertete Hüttenwart Erich Lehenbauer die Entwicklung bei den Übernachtungszahlen auf der Bad Kissinger Hütte. Mit 5037 Übernachtungen ergab sich eine Steigerung von 16 Prozent gegenüber 2021, wobei man noch nicht das Niveau von 2019 mit 5532 Übernachtungen erreicht habe. Zwar seien jährlich Reparaturen und bauliche Maßnahmen in und um die Hütte sowie zu deren Versorgung zu erledigen, doch dank der Eigenleistungen im Umfang von 1000 Stunden seien die Aufwendungen kalkulierbar.

Auf der anderen Seite erziele man mit den Einnahmen aus der Pacht und den Übernachtungen einen Überschuss im mittleren fünfstelligen Bereich. Lob gab es für die Hüttenwirtin Sabine Wirth, die sich über gute Online-Buchungen für 2023 freuen kann. „Die Wochenenden sind fast ausgebucht“, freute sich Erich Lehenbauer und ebenso über die Auszeichnung „Hütte des Monats“ durch die Fachzeitschrift „ALPIN“ in der Ausgabe August 2022.

Grund genug über weitere Investitionen nachzudenken, die die Attraktivität der Hütte erhalten bzw. steigern. In seinem Haushaltsplan 2023 listete er deshalb nicht nur die erwartbaren Einnahmen und Ausgaben auf, sondern Aufwendungen in Höhe von rund 240.000 Euro für bauliche Maßnahmen. Diese Investitionen fließen in die Erneuerung der Sanitäranlagen, in die Optimierung des Küchenbereichs und in die Anschaffung einer Photovoltaikanlage auf dem Hüttenanbau.

Hierfür rechnet Lehenbauer mit Zuschüssen und einem Darlehen des Deutschen Alpenvereins . Doch bevor die Versammlung diesen Plänen zustimmen konnte, hatte der Hüttenwart noch eine Alternative parat: Statt der Erneuerung des Sanitärbereichs möchte er eine Machbarkeitsstudie erstellen lassen, in der es um die Erweiterung des Erdgeschosses um 25 Quadratmeter geht. Dadurch sollen ein neuer Sanitärbereich und zusätzlich ein notwendiger Trockenraum für Kleidung und Schuhe entstehen.

Zur Abstimmung stellen

In der Diskussion hierzu ging Lehenbauer auf die Bedenken ein und betonte: „Wenn die Studie ergibt, dass es möglich ist, dann wird dies in der nächsten Mitgliederversammlung zur Abstimmung gestellt.“ Falls nicht, dann soll der Sanitärbereich wie vorgestellt ertüchtigt werden.

Eine dreifache Überraschung hatte Vorsitzender Artur Zoll auf der Mitgliederversammlung parat. Drei Mitglieder , die seit Jahrzehnten der Sektion die Treue halten und durch ihr Engagement herausragen, wurden durch das einstimmige Votum der Versammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Erwin Hippler ist seit 1967 bei der Sektion, war 15 Jahre zweiter Vorstand, Teilnehmer bei zahlreichen Touren und Aktivitäten sowie als Bauingenieur maßgeblich bei allen großen Bauvorhaben der Sektion beteiligt.

Lothar Schmitt ist Mitglied seit 1964, Teilnehmer an zahlreichen Kletter- und Hochtouren und als Elektromeister ebenfalls an allen großen Bauvorhaben beteiligt.

Heinrich Schlereth ist Mitglied seit 1982, Teilnehmer bei Bergtouren und im Wanderbereich und hat sich als Elektriker ebenfalls bei allen Baumaßnahmen eingebracht.