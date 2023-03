Seit vielen Jahren fördert das Überlandwerk Rhön (ÜWR) den praktischen Unterricht zu den Themen Stromerzeugung, Versorgung und Energiewende in Schulen der Region. Vertriebsleiter Wolfgang Pfeiffer erklärte den Schülern der Fachoberschule und Berufsoberschule Bad Neustadt, wie die Stromversorgung in der Rhön funktioniert, heißt es in der Pressemitteilung des ÜWR. So wurde im Rahmen eines Projekttages der Besuch beim ÜWR in Mellrichstadt genutzt, um den neun Jungen und drei Mädchen der 12. Klasse der Fachoberschule und Berufsoberschule Bad Neustadt das komplexe Thema vorzustellen. Wie kommt der Strom zu uns nach Hause, in die Schule oder ins Büro? Diese und andere Sachverhalte rund um Stromversorgung, Energiequellen, Energieformen, effizienter Energieeinsatz oder das aktuelle Szenario eines Stromausfalls wurden durch das Unternehmen erläutert. Nach einem Vortrag sowie Kurzvideos besuchten die Schüler die Netzleitstelle des Unternehmens. Denn dass der Strom aus der Steckdose kommt, ist für die meisten Menschen in unserer Region selbstverständlich. Und damit das so ist und bleibt, wird das Stromnetz ständig, also 24 Stunden am Tag für 365 Tage im Jahr, überwacht. Dafür sorgen die Mitarbeiter der Netzleitwarte mit ihren Kollegen in den Außenstellen, die permanent den Überblick haben, ob Störungen bestehen oder es technische Probleme in den Anlagen gibt. Die Jugendlichen konnten Grafiken sowie Animationen auf den Monitoren verfolgen, die veranschaulichen, welche Mengen aktuell durch das Stromnetz des Überlandwerks laufen und welche Menge beispielsweise durch den Einsatz regenerativer Energien gerade ins Netz eingespeist wird. red