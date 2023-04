Die Arbeitsgruppe Physiotherapie ist vergangenes Jahr von Oberbürgermeister Dirk Vogel und der Wirtschaftsförderung ins Leben gerufen worden. Ziel ist unter anderem, eine nachhaltige Vernetzung der verschiedenen Protagonisten und Anbieter aus der Stadt Bad Kissingen und den Stadtteilen zu erreichen, um so gemeinsam den verschiedenen Herausforderungen in der Branche zu begegnen, wie es in einer Pressemeldung heißt. Darüber hinaus sollen durch die Arbeitsgruppe gemeinsame Projekte angestoßen und umgesetzt werden.

Das erste Projekt steht nun in den Startlöchern: Im Rahmen der 1. Bad Kissinger Gesundheitswochen, die vom 1. bis 31. Mai stattfinden, wird es am 11. Mai einen Aktionstag geben, bei dem es neben einem Vortrag zum Thema „Therapiemöglichkeiten und verordnungsfähige Heilmittel leicht erklärt“ auch eine kleine Ausstellung geben wird, bei der sich die verschiedenen teilnehmenden Therapiepraxen vorstellen und sich Besucher informieren und Fragen stellen können. Beginn des Vortrages ist um 15.30 Uhr im Raum Eckrisalit im Luitpoldbad (Im Luitpoldpark 1). Die Ausstellung endet um 18 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Wer am Aktionstag als Mitaussteller dabeisein möchte, kann sich per Mail an gesundheitswochen@stadt.badkissingen.de. wenden. Neben Bad Kissinger Physiotherapiepraxen sind auch Ergotherapiepraxen und Logopädiepraxen als weitere Aussteller möglich. Info unter badkissingen.de/gesundheitswochen red