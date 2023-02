Bei der Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung des FC Eltingshausen blickte Abteilungsleiter Hubert Schott durchweg positiv auf die Ereignisse des vergangenen Jahres zurück. Dabei fand der erstmals durchgeführte „Tschuggimuggi-Kids-Cup“ bei der FC-Familie besonderen Anklang. So werden in der Saison 2023 erneut acht Mannschaften an den Start gehen, wovon allein drei aus dem Kinder- beziehungsweise Juniorenbereich stammen. Eben ganz nach der Abteilungsphilosophie „Wir sind eine Abteilung für die ganze Familie!“. Und auch im Veranstaltungsbereich wird den 162 Mitgliedern 2023 einiges geboten: Am 11. März lädt die Tennisabteilung zum Kesselfleischessen ins Sportheim ein. Danach haben Sportwart Steffen Hartung und Trainer Sebastian Schübert am 15. April eine Busfahrt zum

Porsche-Cup der Damen nach Stuttgart organisiert. Das Highlight der Saison wird jedoch das Festwochenende am 21. und 22. Juli, an dem das 111-jährige Bestehen des FC Eltingshausen und 44 Jahre Tennisabteilung gefeiert werden. Zumindest verspricht das das Abteilungsleitungsteam, welches sich bei den Neuwahlen ausnahmslos wieder zur Verfügung stellte und auch bestätigt wurde: 1. Abteilungsleiter Hubert Schott, 2. Abteilungsleiter Michael Bambach, 3. Abteilungsleiter Stefan Rieger, Kassier Gerhard Fischer, Sportwart Steffen Hartung, Jugendwart Patrick Zänglein, Schriftführerin Katrin Gröning.

Ein Dank ging zudem an alle Sponsoren, die das Tennisgelände zum Saisonauftakt am 22. April in neuem Glanz erstrahlen lassen. red