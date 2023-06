Die Hescuro Klinik Bad Bocklet ist um zwei Spezialistinnen reicher. Laura Kaßecker und Linda Rauch haben ihr Studium „Präventions- und Gesundheitsmanagement“ an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement erfolgreich mit dem Master of Arts abgeschlossen - und dabei auch noch Bestnoten erzielt.

Laura Kaßecker schloss ihr Studium mit der Note 1,3 ab, Linda Rauch mit 1,4. Als Dankeschön und Anerkennung überreichte Johanna Schmitt als Vertreterin der Personalabteilung beiden einen Blumenstrauß. Linda Rauch und Laura Kaßecker haben zwei Jahre berufsbegleitend studiert. Damit dies möglich war, reduzierten beide ihre Arbeitszeit auf je 30 Wochenstunden. Dennoch war es eine Herausforderung, Arbeit und Studium - bei Linda auch noch ein Kind - unter einen Hut zu bringen. „Wir mussten ganz schön viele Hausarbeiten schreiben“, erinnert sich Linda Rauch. Als weitere Hürde gestaltete sich die Corona-Pandemie, durch die die Präsenzphasen des Studiums entfielen.

Die 27-Jährige ist seit 2020 in der Hescuro Klinik als Sporttherapeutin mit verschiedenen Lizenzen beschäftigt. In ihrem Bachelor-Studium der Fitnessökonomie lag der Schwerpunkt im Bereich der Orthopädie, beim Master hingegen hat sie ihn auf die Bereiche Innere Erkrankungen und Stressmanagement gelegt. In ihrer Masterarbeit hat sie sich mit dem Thema „Stressbewältigungsprogramme bei Kindern und Jugendlichen“ auseinandergesetzt. Laura Kaßecker hingegen hat sich mit den „Auswirkungen des Vibrationstrainings bei Osteoporose “ befasst und dabei vor allem die Knochendichte und den Mineraliengehalt bei Frauen in der Menopause berücksichtigt. „Vibrationstraining hat positive Effekte auf die Knochendichte und ist eine tolle und sinnvolle Ergänzung der Therapie“, nennt die Therapeutin ihre Erkenntnisse.

Sie ist seit 2019 in der Hescuro Klinik tätig. Zuvor hat sie ein Bachelor-Studium der Sportwissenschaften in Würzburg absolviert. Heute leitet sie ebenso wie Linda Rauch Sport- und Bewegungsgruppen an, führt Entspannungstherapien durch, nimmt Einweisungen in die medizinischen Trainingstherapien vor, um nur einige Beispiele zu nennen. red