Mit einem selbstgedichteten Lied „Danke“ verabschiedeten sich die Bunten Sänger der Offenen Behindertenarbeit (OBA) der Lebenshilfe Bad Kissingen e.V nach 17 Jahren treuen Dienstes von ihrer Leitung Mechthild Jordan. So konnte jeder Mensch mit Behinderung der Leiterin des Bad Kissinger Teams in einem schönen, bunten Rahmen „Auf Wiedersehen“ sagen.

Als Leitung managte Mechthild Jordan die Angebote der offenen Behindertenarbeit : Sie organisierte mehrtägige Freizeiten wie auch regelmäßige Tagesangebote, leitete den familienunterstützenden Dienst (FED) und stand Familien stets beratend zur Seite. Hierfür koordinierte sie alle Ehrenamtlichen (ca. 80 aktive aktuell) und warb auch immer wieder neue Helfer.

Mechthild Jordan gab ihre Freude für die Arbeit mit Behinderten stets an die ehrenamtlichen wie auch hauptamtlichen Mitarbeiter weiter. Über die vielen Jahre bei der OBA sammelte sie ein sehr wertvolles Wissen über jene Menschen, für die sie arbeitete: Viele kannte sie von Kindesbeinen an, begleitete diese durch deren Jugend und pflegte auch noch im Erwachsenenalter Kontakt mit ihnen, heißt es in der Laudatio. Sie kannte die Menschen und ihre persönlichen Geschichten, die Eltern und familiären wie auch medizinischen Hintergründe. Natürlich konnte sie dadurch für diese Menschen nicht nur schöne Erlebnisse organisieren, sondern auch eine unbezahlbare Menschlichkeit vermitteln und pflegen.

Mechthild Jordan war auch das Bindeglied zwischen Schule, Wohnstätten und AUW (Ambulant unterstütztes Wohnen der Lebenshilfe) und sie setzte sich stets für eine gute Zusammenarbeit mit der zwar externen, aber mit der Lebenshilfe Bad Kissingen eng verbundenen Werkstätte in Nüdlingen ein.

Im Namen des ganzen Chors – und symbolisch auch für alle anderen Freizeitgruppen (unter anderem Stricken, Schwimmen, Bowling, und vieles mehr) verabschiedete sich die Chorleiterin Angelika Albert, und auch Kollegen und Kolleginnen wünschten Mechthild Jordan alles Gute für ihre Zukunft und ihren wohlverdienten Ruhestand. Manche Eltern verabschiedeten sich bereits vorab telefonisch, andere kamen an ihren letzten Arbeitstagen noch einmal ins Büro, um sich zu bedanken.

Im Zuge der Verabschiedung wurde auch Mechthild Jordans Nachfolgerin, Johanna Werner, den Chorsängern und Kollegen vorgestellt. Und ganz verloren geht Mechthild Jordan der OBA dann doch nicht: Mit Rat und Tat wird sie ihrer Nachfolgerin noch eine Weile zur Seite stehen. „Ich habe großen Respekt vor Ihrer Arbeit und ich werde mein Bestes tun, meine Arbeit jenen Menschen zu widmen, die der OBA schon so lange treu sind und auch jenen, die in Zukunft neu dazu kommen werden“, so Johanna Werner. red