Bei der Tagung der Feldgeschworenenvereinigung Bad Kissingen West in Gefäll wurde Christiana Meder aus dem Vorstand der Vereinigung verabschiedet.

Frau Meder wurde am 2. Juni 2002 als eine der ersten Frauen im Landkreis Bad Kissingen in das Amt einer Feldgeschworenen berufen. Noch am selben Tag wurde sie Schriftführerin und Kassiererin der Vereinigung, teilt Kreisobmann Otto Funck in einer Pressemeldung mit. Mit großer Sorgfalt und dem entsprechenden Überblick hat sie dieses Amt bis zum 21. Mai 2023 ausgeübt.

Ebenso wurde Reinhold Grom als Stellvertretender Kreisobmann aus dem Vorstand verabschiedet.

Neben seiner 33-jährigen Tätigkeit als Obmann der Feldgeschworenen Stangenroth war er von 2012 bis 2023 stellvertretender Kreisobmann der Vereinigung Bad Kissingen West. red