Das Kollegium der Sinnberg-Grundschule Bad Kissingen sowie die die Klassen 3c, 4a und 4d haben die Lehrerinnen Andrea Foth, Erika Hable und Anne Schrenker in den Ruhestand verabschiedet. Die Corona-Pandemie, Homeschooling und der Lehrermangel sind nur der Gipfel des Eisberges an persönlichen, beruflichen, pädagogischen und fachlichen Herausforderungen, denen sich Lehrer derzeit stellen, heißt es in der Pressemeldung der Sinnberg-Grundschule . Andrea Foth, Erika Hable und Anne Schrenker haben diese gemeistert.

Die Abschiedsfeier eröffnete die Rektorin Marietta Menz, passend zu den nahenden Faschingsferien in einem Dancing-Queen-Kostüm. Den musikalischen Auftakt lieferten die Klassen 3c, 4a und 4d mit einem Abschiedslied: „Keine Kinder, die euch ärgern. Dieses gilt auch umgekehrt“. Es folgte ein Tanz der Klasse 3c zum Abba-Hit „Dancing Queen“. Gerade in der letzten Woche vor dem Abschied war den Kindern bewusst geworden, dass ihre Lehrerinnen nun gehen würden. Die 4d, deren Klassenleitung Andrea Foth zuletzt noch spontan übernommen hatte, wird den Abschied in den kommenden Tagen und Wochen erst richtig realisieren.

Andrea Foth, Erika Hable und Anne Schrenker waren Lehrerinnen mit Herz, Leib und Seele. Das brachten die Laudatoren Bea Rose-Ebel, Barbara Wieber, Birgit Franke und Christine Steigmeier in ihren Ansprachen auf den Punkt. So schwärmte Bea Rose-Ebel von ihrer Anfangszeit an der Sinnberg-Grundschule zu Beginn der 2000er, die sich vor allem durch ihre Mentorin und später gute Freundin Andrea Foth so erfolgreich für sie herausstellte.

Erika Hable ist bereits seit 1979 Teil des Kollegiums der damals noch Anton-Kliegl-Grundschule, die später Sinnberg-Grundschule heißen sollte. Es ist kaum verwunderlich, dass Erika Hable bereits Geschwister, Eltern und sogar Großeltern ihrer Schülerinnen und Schüler unterrichtet hat und daher über manche Familien gut Bescheid weiß. „Der ist aber ganz anders als sein Bruder “, ist daher ein Satz, den man gelegentlich von ihr zu hören bekam. Überhaupt galt, wenn man etwas wissen wollte, dann fragte man erst einmal Erika Hable.

Anne Schrenker ist noch nicht ganz so lange Teil des Kollegiums wie ihre Kolleginnen, beeindruckte die Schulgemeinschaft aber vor allem durch ihre unerschütterliche Bereitschaft, alle Herausforderungen zu meistern. Erst vor kurzem war sie diejenige, die bei Glatteiswarnung pünktlich zu Schulbeginn mithilfe ihrer Wanderstöcke unbeeindruckt über das Eis ihren Weg ins Schulhaus fand.

Ihren emotionalen Höhepunkt erreichte die Feier, als das Kollegium sich singend mit einem „Danke für die schöne Zeit mit dir“ verabschiedete.

Andrea Foth beendete ihren persönlichen Abschied mit den Worten: „Ich habe fertig.“ Auch Erika Hable und Anne Schrenker richteten einige Worte an die Kolleginnen. red