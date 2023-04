In der Woche vom 8. bis 12. Mai findet die Anmeldung zum Besuch der 5. Jahrgangsstufe im Schuljahr 2023/24 in der Jakob-Kaiser-Realschule Hammelburg im Sekretariat (Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 15.30 Uhr, Freitag 8.30 bis 12 Uhr) statt.

Infos über die Schule sowie zur Anmeldung gibt es auf der Homepage (jakob-kaiser-realschule.de). Dort kann man sich ein Schulvideo ansehen und erhält alle wichtigen Formulare (Schulantrag online), die zur Anmeldung ausgedruckt, ausgefüllt sowie unterschrieben mitgebracht werden müssen. Folgendes wird benötigt: Anmeldeformular, Datenschutzerklärung, gegebenenfalls Fahrtkostenantrag und Anmeldung zur Offenen Ganztagsschule (mit fünf Euro Chip-Pfandgebühr zum bargeldlosen Bezahlen in der Mensa). Zudem im Original: Übertrittszeugnis der Grundschule (verbleibt an der Schule), Geburtsurkunde/ Geburtsschein (nur zur Einsichtnahme) und Impfpass. Der Übertritt ist bei einem Notendurchschnitt von 2,66 oder besser möglich. Für alle anderen findet der Probeunterricht am 16., 17. und 19. Mai in der Schule statt. Fragen werden unter Tel. 09732/ 789 030 beantwortet. red