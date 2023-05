Die Bayerische Landesstiftung gewährt 76.200 Euro Zuschüsse für Projekte im Landkreis Bad Kissingen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landtagsabgeordneten und Staatssekretärs Sandro Kirchner . Auf seiner aktuellen Sitzung hat der Sitzungsrat der Bayerischen Landesstiftung beschlossen, vier Projekte im Landkreis Bad Kissingen finanziell zu unterstützen.

Sanierung des Turniergeländes

„Mit der Sanierung des Turniergeländes in der Au wurde ein wichtiges Baudenkmal berücksichtigt, das für Bad Kissingen eine hinausreichende und traditionsreiche Bedeutung hat. Es ist sehr erfreulich, dass die Sanierung mit 48.500 Euro unterstützt wird,“ so Staatssekretär Sandro Kirchner .

Drei weitere, private Bauprojekte erhalten Unterstützung seitens der Bayerischen Landesstiftung: Das ist zum einen die Fenstersanierung eines Anwesens in Oerlenbach, die mit 7.500 Euro bezuschusst wird, die Sanierung eines Anwesens in Rannungen, die mit 18.700 Euro unterstützt wird, und die Dachsanierung eines Anwesens in Bad Bocklet, die mit 1.500 Euro eine Förderung erhält.

Seit über 50 Jahren

„ Die Bayerische Landesstiftung fördert seit über 50 Jahren mehrere Hundert Projekte und Maßnahmen und dokumentiert damit ihre Verantwortung gegenüber den Werten und Allgemeingütern unserer Gesellschaft. Ich freue mich sehr, dass auch in diesem Jahr vier Projekte im Landkreis finanziell unterstützt werden können,“ so Staatssekretär Kirchner. red