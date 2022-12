An zwei Wochenenden in der Adventszeit trugen die Kissinger Freihandschützen ihr Weihnachtsschießen aus. Bei diesem Schießen musste – je nach Waffengattung – eine Sternscheibe in 10, 25, 50 oder 100 Meter Entfernung getroffen werden. Die Luftgewehr- und -pistolenschützen mussten aus einer Distanz von zehn Metern, die Kleinkaliber- und Großkaliber-Sportpistolenschützen von 25 Meter und die Kleinkaliber- und Großkalibergewehrschützen auf 50 oder 100 Meter treffen.

52 Schützen am Start

Jeder Schütze beziehungsweise jede Schützin, der alle fünf Zacken der Sterne getroffen hatten, erhielt ein Weihnachtssäckchen, das mit selbstgebackenen Plätzchen, Lebkuchen, Nüssen und Süßigkeiten gefüllt war. An jedem Säckchen hing ein kleiner goldener Stern mit verdeckten Gewinnpunkten. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin, der/die am Ende des Schießens die höchste addierte Gesamtpunktzahl gesammelt hatte, war der Sieger.

52 Starter kämpften und gewannen 326 Weihnachtssäckchen. Sieger des Schießens wurde mit 280 Punkten Harald Gessner. Den zweiten Platz erreichte Burkard Bischof mit 275 Punkten vor Christian Gabel mit 120 Punkten. Vierter wurde Norbert Müller mit 90 Punkten vor Alex Waigand (40 Punkte). Organisatorin Angela Wachenbrönner und der 2. Schützenmeister Artur Haupt gratulierten. red