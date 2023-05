Mit einem Kommersabend feierte der SV 1970 Windheim sein 50-jähriges Vereinsjubiläum. 1. Vorstand Robby Kuhn bedankte sich für das jahrelange Engagement des gesamten Vereins zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens.

Grußworte sprachen Landrat Thomas Bold und 2. Bürgermeister Markus Koberstein. Einen Rückblick auf 50 Jahre Vereinsgeschichte gab es von Gudrun Ziegert mittels einer Powerpoint-Präsentation.

Der BFV-Kreisvorsitzende Rhön Rainer Lochmüller überbrachte dem Verein eine Ehren- Urkunde des BFV sowie eine Plakette vom BFV und einen Fußball. Anschließend wurden Vorstandsmitglieder geehrt. Das Verbandsehrenzeichen in Silber erhielten Philipp Bold, und Sebastian Roth , das Verbandsehrenzeichen in Gold ging an Andreas Möhler, Marko Möhler, Alexander Nikoleiski, Hubert Roth und Robby Kuhn. Die Verbands-Ehrenmedaille in Gold erhielt Gudrun Ziegert.

Es wurden insgesamt 52 Mitglieder geehrt, davon 22 Gründungsmitglieder von 1970, 3 Mitglieder für regulär 50 Jahre, 22 für 40 Jahre und 5 Mitglieder für 30 Jahre Mitgliedschaft. Allen Anwesenden spendierte der Verein ein Festessen mit gemütlichem Beisammensein. red