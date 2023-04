Der Frankfurter Rudolf Schlee hatte vor fünf Jahrzehnten die Idee zur Gründung des Sportvereins Langendorf und setzte diese, gemeinsam mit begeisterten Gründern aus dem Ort, in die Tat um. Sven Pütz sicherte jetzt mit seiner Wahl zum Vorsitzenden das Überleben des Vereins, der fast auf den Tag genau seinen 50. Geburtstag feierte.

Von Ex-Vorsitzendem Elmar Reuter moderiert und einer Dia-Schau unterstützt, war es zunächst Schirmherr Rudi Schlee, der die Vereinshistorie von Beginn an aufblätterte, als noch manche Hürde überwunden werden musste.

Alfred Strauß führte den Rückblick weiter. Ein Sportplatz und die Schulturnhalle standen inzwischen zur Verfügung und die Kicker spielten ab 1974/75 in der C-Klasse. Ein Jahr später kamen unter Vorsitz von Sebastian Reuter mit gewaltiger Eigenleistung die Sportanlagen und der Bau des Vereinsheims zustande. Dem Aufstieg in die B-Klasse 1994 folgte allerdings wenige Jahre später die Einstellung des Spielbetriebs aus Mangel an Spielern. Spielgemeinschaften mit Nachbarorten waren danach meist nur zeitliche Lösungen.

Aber es gibt ja noch den Frauenfußball . Die Damen trainierte Martin Fleißner mit Erfolg. Kreisklasse, Oberliga Unterfranken und auch noch heute sind sie aktiv, das kann sich hören lassen. Mit Erfolgen wartete auch die SV-Sparte Tischtennis auf, die in der Herrenliga Nordwest spielt und sogar den unterfränkischen Meistertitel nach Hause holte.

Neben den Alten Herren und der Frauengymnastikgruppe – ein Pfeiler des Vereins – versuchte sich der Verein in vielen Disziplinen. Zum Bogenschießen, Wandern, einer Herzsport- und einer Kinderturn-Gruppe kamen Showtanz, Männerballet und Mountainbiking und sogar das „Boßeln“ zwischen Langendorf und Elfershausen hinzu.

Im „Ehrungsmarathon“ zeichnete der Vorsitzende zunächst die Personen aus, die sich „vorbildlich einbrachten“. Sie und alle ehemaligen Vorsitzenden ernannte Pütz zu Ehrenvorsitzenden. Die Glückwünsche des Bayerischen Fußballverbands übermittelte Rainer Lochmüller. Sein Dank galt der guten Zusammenarbeit, die er mit der BFV-Ehrenurkunde, zwei Fußbällen und dem Zertifikat „Silberne Raute“ belohnte. Vize-Vorsitzender Martin Fleißner erhielt zudem das goldene Verbandsehrenzeichen, Ehrenamtsbeauftragter Alfons Hausmann die silberne Ehrenmedaille. Trotz einiger Unterbrechungen habe der SV Langendorf in 50 Jahren viel erreicht, betonte der Vertreter des Bayerischen Landessportverbands , Edwin Metzler, der Glückwünsche überbrachte und Emil Fleißner, Gabriele Wolf und Alfons Geisel mit der Ehrenurkunde und Goldnadel mit Kranz für ihre langjährige Mitgliedschaft im BLSV würdigte.

Die Ehrungen für den Bayerischen Tischtennisverband vollzog Enrico Müller. Steffen Kleinheinz, Robert Volpert, Joachim Gößmann und Dieter Nerreter nahmen die Auszeichnungen für 40- und 50-jährige Mitgliedschaft entgegen. Namens der Bayerischen Sportjugend erhielt Joachim Gößmann die goldene Ehrennadel mit Kranz und Steffen Kleinheinz die Ehrennadel in Silber.

„Auf ein halbes Jahrhundert ehrenamtliche und gemeinschaftliche Leistungen kann der SV Langendorf stolz sein“, unterstrich Bürgermeister Johannes Krumm, der, mit Blick auf die Sanierung des Sportheims den SV im Aufwind sieht. Stellvertretende Landrätin Brigitte Meyerdierks bewunderte das „Durchhalten“, besonders bei der Damen-Fußballmannschaft. Mit Gratulationen von Thomas Bold und des Kreises wünschte sie eine erfolgreiche Zukunft. Vereinsvorsitzender Eugen Pfeffermann gratulierte mit einem Präsent seitens der Musiker, die dem Jubiläum den musikalischen Rahmen gaben.

Der Verein wartete mit einer Mitgliederehrung auf für die, die seit 25 Jahren dem SV Langendorf die Treue halten. Dies sind Udo Borck, Christoph Burdack, Joachim Czar, Renate Schärpf, Jürgen Dünn, Lena Fleißner, Rebekka Heinlein, Fabian Horn, Steffen Kleinheinz, Janina Kunert, Veronika Morper, Tobias Pfister, Jasmin Rehbein, Hildegard Reinl, Alexander Reißig, Norbert Schäfer, Felix Schaub, André Scherzer, Ann-Kathrin Scherzer, Christopher Schwickart, Manuel Simon, Christine Vierheilig, Katja Vierheilig sowie Elisabeth, Eva Maria und Johannes Zink. heg