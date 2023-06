Der Markt Oberthulba ehrte 109 Sportler in Einzeldisziplinen und Mannschaftswertungen mit 47 Urkunden und jeweils einem Präsent. Bürgermeister Mario Götz zitierte in seiner Ansprache Stefan Raab : „ Sportler zu sein, das ist mehr als nur gewisse körperliche Fähigkeiten zu haben. Sport passiert im Kopf“.

So sorge der Kopf dafür, dass Sport und Berufsalltag in der Balance bleiben, was für den Erfolg unerlässlich sei. Für diese nötige Balance sorgten auch die Vereine, Trainer, Betreuer und Eltern. „Sie sind es, die euch den Rücken freihalten, manches Wehwehchen heilen und auch in Stunden des Misserfolges an eurer Seite sind.“

Sport habe in Oberthulba einen hohen Stellenwert. Man habe viele Sportvereine mit unterschiedlichsten Disziplinen wie Tennis, Fußball, Damenfußball , Leichtathletik, Schützensport, Tanzen und vieles mehr. Auch spiegelten sich in der Gesellschaft die Vereine wieder, etwa im Umgang miteinander. Fairness, Respekt und Teamgeist lauteten hier die Schlüsselworte. Der Sport leiste einen nicht zu unterschätzenden Beitrag bei der Integration von Menschen, die bei uns ein neues Zuhause finden wollen oder zugezogen sind. Gleiches gelte für Menschen mit und ohne Handicap, die in den Sportvereinen auch in gewisser Weise ein „neues Zuhause“ finden und mit Gleichgesinnten ihrem Lieblingshobby nachgehen.

Götz lobte den Einsatz der Ehrenamtlichen in den Vereinen, ohne den die Jugend- und Nachwuchsarbeit unmöglich und das Vereinsleben sehr viel ärmer wären. Leider könne er nicht jeden von ihnen persönlich ansprechen, der ehrenamtlich für den Sport tätig ist, und bat deshalb: „Tragen Sie meinen Dank für Ihre Arbeit, die das ganze Jahr über geleistet wird, in die einzelnen Vereine und Vorstände hinein.“

Hinter all den errungenen Titeln stünden Frauen und Männer sowie Jugendliche aus den Sportvereinen des Marktes Oberthulba . Menschen, die bereit sind, sich mit Disziplin und unendlich vielen Entbehrungen einen Platz auf dem Siegertreppchen zu erkämpfen. Am heutigen Abend seien Sportler dabei, die den Erfolg praktisch für sich gepachtet hätten, und andere seien zum ersten Mal hier. Alle seien Botschafterinnen und Botschafter des Sports, ihrer Vereine und des Marktes Oberthulba , gratulierte er jedem einzelnen ganz herzlich.

Geehrt wurden die Abteilung Leichtathletik des TSV Oberthulba , die Abteilung Tennis des TSV Oberthulba , die Damenfußballmannschaft U17 Mädchen des FC Thulba, die KSK Frankenbrunn und der Schützenverein Bavaria Thulba. Beim Tennis holte die Damenmannschaft die neunte Meisterschaft in Folge, die U-17-Fußballerinnen wurden Meister in ihrer Gruppe und Elisa Tartler vom Schützenverein Bavaria Thulba holte in ihren Disziplinen Bogen Fita, Bogen Halle und Feldbogen ausgezeichnete Ergebnisse. Sie befindet sich aktuell auf einem Wettkampf in Kolumbien und konnte bei der Ehrung nicht anwesend sein. Auch wenn so manche Leistung ein wenig herausstach, legten Bürgermeister Götz und seine Stellvertreter Jürgen Kolb und Margot Schottdorf großen Wert auf Ehrungen auf gleichem Niveau. Man habe absichtlich keinen Sportler des Jahres und auch keine Mannschaft des Jahres bestimmt. hhr