Sonderschulkonrektorin Ingrid Weingärtner feierte im Februar 2023 ihr 40-jähriges Dienstjubiläum.

Als Sonderschullehrerin wurde sie 1985 nach erfolgreichem Zweiten Staatsexamen an die damalige Schule für Lernbehinderte nach Bad Kissingen versetzt. Sie unterrichtete in allen Jahrgangsstufen, bevor sie im Jahr 2006 als Leiterin der Außenstelle nach Hammelburg wechselte. Von 2014 bis 2017 war sie als stellvertretende Schulleiterin an der Friedensreich-Hundertwasser-Schule in Würzburg tätig. Im August 2017 kehrte Ingrid Weingärtner als Erste Konrektorin an die Saaletal-Schule Bad Kissingen zurück.

Schulleiter Andreas Hagedorn gratulierte ihr bei einer kleinen Feier, bedankte sich für ihre kompetente und stets engagierte Arbeit und überreichte ihr die Urkunde der Regierung von Unterfranken . red