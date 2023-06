Am Franz-Miltenberger-Gymnasium in Bad Brückenau haben 28 Schülerinnen und Schüler erfolgreich die Abiturprüfung abgelegt. Der Start in den neuen Lebensabschnitt wird am Freitag, dem 30. Juni, mit der offiziellen Verabschiedung des Abiturjahrgangs gebührend gefeiert, teilt das Gymnasium in einer Pressemeldung mit.

Die allgemeine Hochschulreife haben bestanden und einer Veröffentlichung ihres Namens und Wohnortes zugestimmt: Christian Brust ( Bad Brückenau ), Sophia Darmer (Motten), Gabriel Ebert (Schondra), Leonie Grewen ( Bad Brückenau ), Noah Hagemann (Wildflecken), Ida Heinle (Zeitlofs), Sophia Karle (Wildflecken), Leonard Koczot (Wildflecken), Hannah Kraus (Motten), Moritz Krohm (Oberleichtersbach), Jonas Lekutat (Zeitlofs), Robin Lekutat (Zeitlofs), Ricarda Löhmer ( Bad Brückenau ), Sarah Lummel ( Bad Brückenau ), Nils Metz (Schondra), Yara Molitor ( Bad Brückenau ), Marie Nüchter (Riedenberg), Marcel Ortmann ( Bad Brückenau ), Antonia Scheiwein (Motten), Julius Schipper (Schondra), Johann Schubert (Geroda), Max Schüßler ( Bad Brückenau ), Janina Spiering ( Bad Brückenau ), Ann-Christin Umkehr (Oberleichtersbach), Marius Walter (Oberleichtersbach), Celine Witzke ( Bad Brückenau ), Erhard Ziegler (Sinntal) und Gabriel Ziegler (Zeitlofs). red