Seit mehreren Jahren unterstützt Steinmetz Schlereth aus Stralsbach die Station Regenbogen mit seiner Aktion „Skonto + Skonto = doppelte Hilfe“. Der Steinmetzmeister weiß aus eigener Erfahrung, wie schnell eine Nachricht ein Familienleben völlig verändern kann und wie gut dabei Hilfe tut, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Wenn Kinder an Krebs wie Leukämie erkranken, verändert sich das Leben von einem Tag auf den anderen völlig. Was gestern noch wichtig war, tritt auf einmal in den Hintergrund.

Deshalb hat er vor vielen Jahren diese Aktion ins Leben gerufen. Für alle Kunden , die bei Steinmetz Schlereth innerhalb der Skontofrist bezahlen, das Skonto aber nicht abziehen, legt Schlereth den nicht abgezogenen Betrag obendrauf und verdoppelt den Skontobetrag damit. Auch 2022 ist dabei eine stattliche Summe zusammengekommen. Schlereth dankt all seinen Kunden , die diese Aktion unterstützen und übergab dieses Jahr einen Scheck in Höhe von 2750 Euro. Das Geld kommt der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V. (stationregenbogen.de) zugute.

Die Elterninitiative steht den Familien auf den Stationen Regenbogen, Schatzinsel (Stammzelltransplantation) und Leuchtturm (Tagesklinik) der Uniklinik Würzburg auf ihrem langen Weg durch die Krankheit zur Seite. Georg Schlereth, der Seniorchef, ist gerührt, wenn er sieht, was durch viele kleinere Beträge über die Aktion wieder zusammengekommen ist. Über die Jahre ist in der Summe ein stattlicher fünfstelliger Betrag erreicht worden, so die Pressemitteilung weiter.

„Ich weiß, dass damit Gutes getan wurde und weiterhin getan wird. Unsere vielen Kunden haben auch in diesem Jahr wieder mitgeholfen, dass wir gemeinsam etwas bewegen können. Auch hier nochmals ein herzliches Dankeschön an unsere Kunden “, sagt Daniel B. Schlereth, der Juniorchef des Steinmetzmeisterbetriebes.

„An der Diagnose können wir nicht rütteln, was wir jedoch machen können, ist das Umfeld positiv zu verändern.“ Nach diesem Leitspruch setzt sich die Elterninitiative für die kranken Kinder und ihre Familien ein. Sie sorgt nicht nur für die familiengerechte Ausstattung der Stationen, sondern stellt z.B. zwölf Elternwohnungen in Kliniknähe zur Verfügung. Die Benutzung der Wohnungen ist für die Familien kostenfrei.

Die Elterninitiative bedankt sich auch im Namen der kranken Kinder beim Steinmetzbetrieb Schlereth sowie dessen Kunden .

Wenn sich ein Unternehmer anschließen und die Aktion auch in seinem Unternehmen einführen möchte, kann er sich gerne beim Steinmetzbetrieb Schlereth melden – er bekommt gerne alle Details zur Verfügung. red