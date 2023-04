In der Nacht zum Sonntag hat ein 26-Jähriger in der Schönbornstraße unvermittelt eine Radfahrerin angegangen, beleidigt und deren Fahrrad beschädigt . Passanten, die den Vorfall gegen 1.30 Uhr zufällig mitbekamen, hätten vorbildlich reagiert, der Radfahrerin beigestanden und die Polizei informiert, heißt es in deren Bericht. Der 26-jährige Tatverdächtige sei darauf in Richtung Parkstraße gelaufen.

Hier stellten die Beamten den Mann, worauf dieser wiederholt die Polizisten beleidigt, sich den Maßnahmen tätlich widersetzt und sogar in deren Richtung geschlagen habe. Die Beamten hätten die Festnahme letztlich gewaltsam durchsetzen müssen, unter anderem mit dem Einsatz von Pfefferspray. Schließlich sei der Mann gefesselt und festgenommen worden. Ein Beamter habe wegen einer Platzwunde ambulant im Krankenhaus behandelt werden müssen – und das an seinem Geburtstag, wie die Polizei schreibt. Der 26-jährige Tatverdächtige sei nach den polizeilichen Maßnahmen in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht worden. Der Mann werde sich zudem unter anderem wegen Sachbeschädigung, Widerstand und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte in einem Strafverfahren verantworten müssen. pol