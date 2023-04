Die Bad Brückenauer Nordic-Walking-Gruppe ist über die Grenzen hinaus bekannt. Auch Teilnehmer aus Hessen oder ansässigen Kliniken kommen gerne. Seit 20 Jahren besteht die Gruppe. Der Mittwochnachmittag ist für Ludwiga Bohn aus Geroda fest verplant. Um 15 Uhr trifft sie sich nämlich die Bad Brückenauer Nordic-Walking-Gruppe regelmäßig an der Georgi-Kurhalle. Von hier aus geht es mal ebenerdig, mal bergauf und bergab durch das Sinntal und die umliegenden Berge. Immer sind die Stöcke dabei. Sie unterstützen den Muskelaufbau im Oberkörper und entlasten zeitweise die Beine.

Auch wenn es ungewöhnlich erscheint: Die Nordic-Walking-Gruppe besteht seit 20 Jahren und ist ein besonders gutes Beispiel der interkommunalen Zusammenarbeit. Denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen und kamen immer bunt gemischt aus der Stadt sowie den umliegenden Gemeinden. Ludwiga Bohn läuft seit der ersten Stunde mit. Damals brachte Übungsleiter Michael Szczesniak den Teilnehmern noch das Laufen mit den Stöcken bei. Heute benötigt kaum jemand noch eine Einweisung. Seitdem „läuft“ die Nordic-Walking-Gruppe wie von selbst. Denn immer war die Gruppe gut besucht, auch Gäste aus Fulda oder den hiesigen Kliniken nahmen das Angebot wahr.

Die Stadt unterstützt die sportlichen Damen und Herren mit Wasser in der Georgi-Kurhalle. „Wenn wir vom Walken zurückkommen, ist das immer besonders erfrischend“, betonen die fünf Frauen, die zum runden Geburtstag der Gruppe in der Halle von der Tourist-Information und 2. Bürgermeister Jürgen Pfister überrascht wurden. Pfister betont, dass eine solche überregionale Gruppe eine Seltenheit in dieser Zeit darstelle und lobt die Ausdauer der Gruppe. Physiotherapeut Michael Szczesniak lobt die Dynamik der Gruppe, die „ohne Unterlass und mit großer Begeisterung auch immer wieder Gäste von außerhalb mitnimmt.“ Trotz Fersensporn oder anderer gesundheitlicher Einschränkungen möchten die Damen auch zukünftig weiterwalken. „Bis es wirklich nicht mehr geht“, sagen sie. Denn auch im Anschluss sitzen die Sportlerinnen häufig noch zusammen und reden über alles Mögliche. „Das tut einfach gut und ist ein fester Termin in der Woche.“