Der 1. FC 1948 Feuerthal kam im Feuerwehrhaus in Feuerthal zur Generalversammlung zusammen. 1. Vorsitzende Andrea Beck-Gradert gab einen Bericht über die Vereinsarbeit ab. Hierbei berichtete sie über die vielfältigen Sportangebote des FC: Damengymnastik, Seniorengymnastik, Familiensport, Eltern-Kind-Turnen, Frühjahrs- und Herbstwanderungen.

Der FC hatte nach der Corona-Pause am 1. Mai 2022 wieder ein Fest im kleinen Rahmen mit Erfolg durchgeführt. Nach dem Bericht der Kassenprüfer erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands. Dann erfolgte die Wahl. Im Amt bestätigt wurden 1. Vorsitzende Andrea Beck-Gradert, 2. Vorsitzender Florian Stein, Kassiererin Carmen Thust, Schriftführerin Sandra Graser, Beisitzer Robert Rost, Manuel Hergenröther (neu), Selina Hartung (neu), Seniorenbeauftragte Betty Vogler, Festausschuss Andreas Stein (neu). Die 1. Vorsitzende Beck-Gradert bedankte sich bei Gerhard Thust, der nicht mehr zur Wahl antrat, für seine geleistete Arbeit als Schriftführer. Josef Stein, der sich ebenso nicht mehr zur Wahl stellte, wurde für seine 40-jährige Tätigkeit im Vorstand in verschiedenen Funktionen, für seinen Einsatz für den FC mit einer Ehrenurkunde, Wimpel und einer Ehrennadel in Gold des 1. FC Feuerthal gedankt. Ein großer Dank ging auch an Christiane Küchler, die leider nicht anwesend sein konnte, sie leitet sei 31 Jahren die Gymnastikgruppe der Frauen und seit zwölf Jahren die Seniorengruppe in Feuerthal. Dank ging auch an Reiner Schottdorf und Carmen Thust für die ehrenamtliche Leitung des Eltern-Kind-Turnens in der Saaletalhalle, das auf regen Zuspruch stieß. Großer Dank erging auch an alle Helfer des 1. Mai-Festes, ohne die ja ein Fest gar nicht möglich wäre. Am 1. Mai findet wieder das Waldsportfest am alten Sportplatz in Feuerthal statt, mit Unterhaltung durch die Feuerthaler Musikanten und einer Hüpfburg für die Kinder. Der 1. FC 1948 Feuerthal feiert sein 75-jähriges Bestehen voraussichtlich im Oktober 2023 im Gasthof Schultheis, mit einem kleinen Kommersabend. red