Strahlende Gesichter gab es kürzlich in der Stadthalle Arnstein , als 18 unterfränkische Landwirtschaftsmeister ihren Meisterbrief aus den Händen von Regierungspräsident Eugen Ehmann erhielten. Die feierliche Übergabe der Meisterbriefe findet seit 65 Jahren statt und bildet für die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen den Höhepunkt ihrer beruflichen Fortbildung .

Zu den rund hundert Gästen der Festveranstaltung in der Stadthalle Arnstein gesellten sich neben etlichen Abgeordneten aus dem Land- und Bezirkstag sowie Landräten und Verbandsvertretern auch zwei Staatssekretäre aus München: Anna Stolz vom Kultus- und Sandro Kirchner vom Innenministerium. Der Regierungspräsident freute sich: „Mit Ihrem Kommen bringen Sie Ihre Wertschätzung für die Landwirtschaft und die Leistung der Absolventen zum Ausdruck“, sagte Ehmann. Er gratulierte der erfreulich großen Gruppe in seiner Festansprache zur erfolgreichen Meisterprüfung, „dem Lohn der Mühen in ungewöhnlicher Zeit“ und schloss auch die Begleiter mit ein, die alle Anwärter auf ihrem Weg unterstützt hatten.

Auch Barbara Kuhn , Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Meisterprüfung in Unterfranken , bestätigte in ihrem Rückblick auf die Prüfung, dass die ehemaligen Meisteranwärter „ihre Aufgaben mit viel Einsatz, Freude und Leidenschaft gut gemeistert haben“. Die Leistungen von Julian Münch aus Wasserlosen (Landkreis Main-Spessart), Dominik Bauer aus Prosselsheim (Landkreis Würzburg) und Lucas Höfling aus Großostheim (Landkreis Aschaffenburg) waren besonders gut. Deshalb wurden die drei Jahrgangsbesten von Staatssekretärin Stolz und Staatsekretär Kirchner zusammen mit dem Vorsitzenden des Meisterverbands, Harald Schäfer, zusätzlich mit dem Meisterpreis der bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet. Ihn erhalten nur die besten zehn Prozent eines Jahrgangs.

Die jungen Meister interviewten anschließend den Landtagsabgeordneten Thorsten Schwab , Mitglied im Agrarausschuss, und stellten ihm einige Fragen zur Zukunft der Landwirtschaft in Bayern. Schwab wich dabei auch kritischen Fragen nicht aus, etwa zum Bürokratieabbau in der Landwirtschaft oder der Planungssicherheit beim Neubau von Ställen. Er sicherte außerdem zu, dass Unterfranken eine Landwirtschaftsschule behalten werde.

Harald Schäfer vom Verband der Landwirtschaftsmeister (VLM) lobte ebenso wie die Bezirksbäuerin des bayerischen Bauernverbands in Unterfranken , Maria Hossmann, den „besonderen Meister-Lehrgang“. Beide appellierten an die Jungmeister, sich in den Verbänden als Botschafter des Berufs zu engagieren. ruf