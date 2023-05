„Wie fändet ihr es, wenn ihr selbst Bücher für die Bibliothek kaufen könntet?“, fragte Bibliothekschefin Karin Wengerter die Schüler der Klasse 6 aG der Mittelschule. Die Schüler kommen zwei Schuljahre lang jeden zweiten Freitag in die Bücherei und entdecken die Welt der Bücher, werden mit der Bibliothek vertraut und zum Lesen motiviert. Dabei entstehen immer wieder neue Projekte wie „Klasse 6 a kauft Bücher“: Die siebzehn Jugendlichen mit ihrem Klassenleiter Matthias Luther wählten jeder ein Buch aus, das dann für die Stadtbibliothek gekauft wurde. Dazu hatte der Freundeskreis „Lesezeichen“ der Stadtbibliothek Hammelburg einen Betrag in Höhe von 250 Euro zur Verfügung gestellt, der von den Schülern selbstständig ausgegeben werden durfte.

Aber Geldausgeben ist gar nicht so einfach: zu Beginn arbeitete Wengerter mit den Schülern die Kriterien heraus, welche Bücher für die Bibliothek gekauft werden. Die Schüler legten fest, dass nur neue Romane eingekauft werden sollten für die Altersklasse 8 bis 14 Jahre. Ausgewogen sollte es sein und für jeden Geschmack etwas dabei, für Mädchen ebenso wie für Jungen. Das war gar nicht so leicht! Und natürlich durften die Bücher noch nicht in der Bibliothek vorhanden sein. Das sollte im Katalog überprüft werden. Und dann konnte es losgehen.

Die Schüler schauten einige Probeseiten im Internet und in Katalogen an, lasen die Beschreibung der Bücher und achteten auf das Cover. Manche hatten ganz schnell ein Buch gefunden, andere suchten schon etwas länger. In der Klasse diskutierte Matthias Luther mit seinen Schülern darüber, ob die Buchvorschläge vielfältig waren.

So wurde der ein oder andere Titel ausgetauscht, damit sich Phantasie und Krimi, Tierroman und Liebesgeschichte, Grusel und Abenteuer die Waage hielten. Ganz unterschiedliche Titel wurden ausgewählt, vom „Wisperwasser“ bis zum „Schulbus der 1000 Gefahren“, von der „Gangsta-Oma“zur „Schoko-Magie“, von „Wie man seine Lehrer erzieht“ bis zur „Schlimmsten Klasse der Welt“. Eine interessante Mischung kam so zusammen. Bücher, die auch von der Bibliothekarin selbst hätten ausgesucht werden können, ergänzen jetzt den Bestand der Stadtbibliothek .

Nach dem Kauf halfen die Schüler bei der Vorbereitung der Bücher für die Ausleihe mit. Sie versahen sie mit den Etiketten und ordneten sie der jeweiligen Regalabteilung zu. Und natürlich durften sie die Titel als erste ausleihen. Jeder Schüler fertigte noch zu „seinem“ Buch eine kleine Buchempfehlung an. Die 17 neuen Titel liegen zusammen mit den Buchtipps jetzt in der Bibliothek zum Anschauen und Ausleihen bereit – sie werden sicherlich keine Regalhüter werden. red