Die Schaeffler FAG Stiftung hat erneut die Arbeiten von Schülerinnen und Schülern an bayerischen Gymnasien ausgezeichnet. Die Stiftung unterstützt Schulen, die sich im besonderen Maße dafür einsetzen, bei jungen Menschen Begeisterung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT-Fächer) zu wecken, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit einem Preisgeld in Höhe von insgesamt 3000 Euro wurden vier Projekte an drei Gymnasien ausgezeichnet. Das Jack-Steinberger-Gymnasium in Bad Kissingen sicherte sich für das Projekt „Die Vermessung der Welt“ den ersten Preis in Höhe von 1500 Euro.

Ziel des mit Platz 1 ausgezeichneten Seminars „Die Vermessung der Welt“ am Jack-Steinberger-Gymnasium war es, einen Teil der Welt zu vermessen: die Atmosphäre über der Kleinstadt in Unterfranken. Dies gelang mit einem Wetterballon, der bis in die Stratosphäre aufsteigen kann. Die Schülerinnen und Schüler entwickelten dafür eine Sonde mit Sensoren, die unter anderem Höhe, Temperatur, Druck, CO2-Gehalt, Strahlenbelastung und Magnetfeldstärke messen kann. Eine bessere Ausnutzung der Wertstoffe, die im Alltag oft unsortiert weggeworfen werden, stand beim Gymnasium Höchstadt an der Aisch im Fokus (geteilter Platz 2). Ebenfalls aus Höchstadt kommt die Idee des „Smart Board Bots“, einer günstigen Whiteboard-Alternative. Das Dag-Hammarskjöld-Gymnasium Würzburg wurde für ein interdisziplinäres Forscherprojekt ausgezeichnet. red