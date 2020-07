"Baden" im Steigerwald

Das Steigerwald-Zentrum lädt am Samstag, 18. Juli, 10 bis 12 Uhr, zu der Wanderung unter dem Motto "Waldbaden - Sommerfrische" ein. Die aus Japan stammende Praxis des "Waldbadens" bietet eine besondere Art der Naturerfahrung, deren wesentliche Kennzeichen ganzheitliche Entschleunigung und das achtsame, absichtslose "Sein" in der Natur ist. Waldbaden hat viele Facetten und kann im gesamten Jahreslauf praktiziert werden, denn jede Jahreszeit hat ihre besonderen Reiz, berichten die Veranstalter. Echte "Sommerfrische" spendet uns der Wald in der warmen Jahreszeit. Durch das spezielle "Waldinnenklima" ist es in Wäldern auch im Sommer angenehm kühl. Außerdem ist die Waldluft durch die erhöhte Konzentration an Terpenen besonders intensiv wahrnehmbar. Treffpunkt ist auf der Terrasse des Steigerwald-Zentrums. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefonn 09382/319980 oder E-Mail info@steigerwald-zentrum.de. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 15. Juli. Bitte Wetterangepaste Kleidung und festes Schuhwerk anziehen. red