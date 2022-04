Der Deutsche-Aero-Club (DAeC) setzt auf einen Neuanfang mit einem neuen Präsidium. Der Spitzenverband des deutschen Luftsports hat in seiner Mitgliederhauptversammlung in Braunschweig die Struktur seines Präsidiums erneuert und einen neuen Vorstand gewählt, um interne Unruhen beizulegen und mit einem neuen Team bestehende und zukünftige Herausforderungen besser meistern zu können. Unter anderem ist der Bad Kissinger Rudi Baucke neuer Vize-Präsident für Finanzen.

Erste Flüge an der Wasserkuppe

Seit seiner Pensionierung 2007 lebt Baucke in Bad Kissingen. Er war von 2009 bis 2013 Vorstand im Motorseglerverein in Bad Kissingen. Im AC Schweinfurt ist er noch heute Mitglied, wo er 30 Jahre lang Vorsitzender war.

Auf der Wasserkuppe 1961 begann Rudi Baucke als junger Mann das Segelfliegen. Heute, nach mehr als 60 Jahren, hat der Leistungssegelflieger über 4400 Stunden im Flugbuch stehen. Spektakulär dabei: 51 Flüge über 1000 Kilometer mit FAI-Diplom in Namibia und Argentinien. In seinem Verein, dem Aeroclub Schweinfurt, übernahm er über Jahrzehnte in verschiedenen Führungsfunktionen Verantwortung. Vor allem die Vereinsfinanzen vertrauten seine Clubkameraden ihm gerne an. Als selbstständiger Steuerberater und Diplom-Jurist wusste er um die Probleme mit der korrekten Vereinsführung.

Im Jahr 1996 wählten ihn die Delegierten der Mitgliederversammlung zum ersten Mal in den Vorstand des Bundesverbandes. Von 2015 bis Februar 2022 kümmerte er sich als Vorstandsmitglied in der Bundeskommission Segelflug ums Geld. Als geschätzten Mann vom Fach entschieden sich die Delegierten der Hauptversammlung 2022 wieder für ihn als Vizepräsidenten Finanzen.

Es gibt etliche Themen, die der neue Vorstand jetzt angehen muss. So kann der DAeC als einflussreicher Dachverband die Interessen der Luftsportler bei Politik, Wirtschaft und allen nationalen und internationalen Luftsportinstitutionen effektiv vertreten. Dies ist wichtig, um für alle Luftsportarten die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu sichern. red