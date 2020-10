Gwennyn, die wunderschöne Bretonin mit der unglaublichen Stimme, darf nicht aus der Bretagne ausreisen. Aber eine würdige Alternative bieten am 18. Oktober in der Kulturscheune die Jungs von "Bad as we" mit kongenialen Covers von Tom Waits samt einer gehörigen Portion Blues. Mastermind Peter Hornecker ist stimmgewaltiger Bariton, Schauspieler und inszeniert auf der Luisenburg. Mit Gitarrenheld und Bluesharphero Steffen Winkler sowie Tastenkönig Fabian Wegmann an seiner Seite klingt er so rauchig und inspiriert wie das Original. Verkaufte Karten behalten ihre Gültigkeit für dieses Ersatz-Konzert. Im nächsten Herbst kommt Gwennyn am 17. Oktober 2021. Karten zu 16 Euro gibt es bei Schreibwaren Müller 09254 266, Restkarten (18 Euro) an der Abendkasse. Foto: PR