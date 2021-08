Der Bad Kissinger Stadtkantor Burkhard Ascherl hatte in den vergangenen Wochen Auftritte bei verschiedenen internationalen Orgelfestivals. Seine Konzerte an der historischen Behmann-Orgel der Herz-Jesu-Kirche in Bregenz/Vorarlberg und der Sauer-Orgel der Stadtkirche in Weimar fanden bei den Zuhörern Anklang. Ein Konzert an der Schuke-Orgel der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin hat er ebenfalls gegeben. Am Sonntag, 5. September, wird er an der Kuhn-Orgel der Justinus-Kirche, dem ältesten Bauwerk im Frankfurter Raum aus dem frühen 9. Jahrhundert zu Gast sein. Interessierte können dieses Konzert, das um 18 Uhr beginnt, im Internet live miterleben über einen Link auf der Homepage der Kirchengemeinde St. Justinus Höchst. Im Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Naji Hakim, César Franck und Joseph Bonnet. Foto: Brigitte Ascherl