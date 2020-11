Der Kreisverband Bamberg Stadt und Land der Arbeiterwohlfahrt (Awo) plant am Montag, 25. Januar, in Schlüsselfeld erneut einen Deutsch-Sprachkurs für Zugewanderte mit dem Sprachniveau B1 am Abend anzubieten und weiterhin einen berufsbezogenen Deutschsprachkurs B2, ebenfalls am Abend. Zur Feststellung, ob ausreichend Teilnehmende vor Ort vorhanden sind, werden Interessierte zu einem Informationsgespräch eingeladen, dass am Donnerstag, 19. November, um 17.30 Uhr, in der Schule Schlüsselfeld, Schulstraße 15, stattfindet. Kursinteressenten sollten, um am Sprachkurs teilnehmen zu können, folgende Unterlagen mitbringen: Berechtigung/Verpflichtung zur Teilnahme an einem Sprachkurs entweder vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, vom Jobcenter oder von der Ausländerbehörde, Arbeitslosengeldbescheid vom Jobcenter/Arbeitsagentur sowie ein gültiges Ausweispapier, teilt der Kreisverband mit.

Für Rückfragen stehen Galina Kuzmin unter der Telefonnummer 0951/30904761 oder Martin Klement unter 0951/51929 616 oder via E-Mail an martin.klement@awo-bamberg.de zur Verfügung. red